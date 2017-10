Schokkende ontdekking: baby's werden tot 30 jaar geleden zónder verdoving geopereerd

Overal ter wereld, dus ook in Nederland, werden in de jaren 80 alle baby’s nog zonder enige verdoving geopereerd.

De reden? Artsen waren er toen van overtuigd dat baby’s geen volledig ontwikkeld zenuwstelsel hadden en daarom geen pijn konden voelen.

Geen geheugen

Ook meenden dokters dat áls ze eventueel wel iets zouden voelen van de operatie, dit niet erg zou zijn, omdat ‘ze zich de pijn later toch niet meer herinneren’. De Volkskrant schrijft over de geschiedenis van pijnbestrijding bij jonge kinderen. Baby’s kregen dus bijvoorbeeld volledige openhartoperaties zónder enige verdoving. En dat 30 jaar geleden. Het is onvoorstelbaar.

Wat gebeurt hier

Een aantal jaren geleden vroeg een jonge Indiase kinderarts die in het Britse Oxford werkte zich opeens af: “Wat als kleintjes wél veel voelen?”. Hij besloot het te onderzoeken en het viel hem gelijk op dat kleintjes in een soort shocktoestand uit een operatie kwamen. De baby’s kregen alleen spierverslappers toegediend, terwijl de chirurgen gewoon aan het snijden waren. Hij had gelijk door dat dit niet goed was.

Pijn maakte niet uit

Een andere arts reageerde op de ophef: “We waren vooral bezig om al die te vroeg geboren kinderen in leven te houden. Onderzoek naar pijn was bijzaak.”

