Een warm bad is dé manier om te ontspannen. Al helemaal als je badzout met kamille gebruikt, want daar word je extra zen door. En het leuke nieuws is, dat je dit badzout heel gemakkelijk én goedkoop zelf kunt maken.

Een bad maakt je sowieso al hartstikke rustig, ontspannen en kalm. Maar tel daar de geur van kamille bij op, en je kunt linea recta door naar bed.

Kalmerende kamille

Waarom is kamille zo goed om toe te voegen aan je bad? De bloem heeft heel veel rustgevende uitwerkingen. Het heeft een kalmerend effect, maar staat er ook om bekend stressverlagend te werken en spanning te verminderen.

Verzachtend

Daarnaast is het goed voor je immuunsysteem en werkt het ook nog eens verzachtend voor de huid. Dit maakt het tot een ideaal ingrediënt voor een perfect bad.

Vaarwel slaapproblemen

Om je eigen badzout te maken, meng je de kamille met Epsom zout, ook wel bekend als ‘bitterzout’ of magnesiumsulfaat. Het is een chemische verbinding die bestaat uit magnesium, zwavel en zuurstof. Dit zout werkt goed tegen slaapproblemen en pijnlijke spieren.

Dit heb je nodig voor je eigengemaakte badzout:

250 gram Epsom zout

4 zakjes kamillethee

En zo maak je het:

Doe de zakjes kamillethee tegelijk met het zout in het bad, en zet vervolgens de warme kraan aan. Laat het water stromen tot de theezakjes en het zout helemaal onder water staan.

Laat dit minstens 10 minuten trekken, voor je de rest van het bad vult en erin stapt.

Om ultiem te genieten van de helende werking van de kamille, kun je de zakjes gewoon gezellig in bad laten drijven terwijl je baddert. Reken maar dat je ogen dichtvallen en je daarna als een roos slaapt.

Bron: Flair.be, Isditwelgezond, Beeld: iStock