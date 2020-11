10 manieren waarop de band met je vader je liefdesleven kan beïnvloeden

Vader, papa, pa. Er zijn verschillende manieren hoe je je vader kunt noemen en omschrijven, maar één ding staat volgens menig psycholoog vast: de band die jullie hebben, heeft invloed op jouw liefdesleven. Hoe jullie relatie een zegen of een vloek kan zijn voor jouw liefdesleven, lees je hieronder.

Misschien ben je opgegroeid met een vader die je overspoelt met liefde, je op handen draagt en op ieder uur van de dag voor je klaarstaat. Maar het kan ook zijn dat je vader afwezig was, je moest vechten om zijn aandacht te krijgen of dat je nooit het gevoel kreeg dat je goed genoeg was.

Misschien heeft je vader veel humor, is hij gul of is hij de persoon die de familie altijd bij elkaar weet te houden. Dit zou zijn invloed op jouw relaties kunnen zijn.

1. Je bent op zoek naar de jonge versie van je vader

Heb je een fijne band met je vader? Dan kan het zomaar zijn dat je in je partner de jongere versie van hem zoekt. Je bent dan op zoek naar iemand die bijvoorbeeld psychisch, gedragsmatig of emotioneel op je vader lijkt. Er schuilt hier wel een klein gevaar, want de vraag is of je een liefdesrelatie zoekt, of eigenlijk de band uit je jongere jaren voortzet met een partner.

2. Je hebt meer vertrouwen in de liefde

Wat je vroeger hebt gezien, is voor jou een voorbeeld. Houden je ouders onvoorwaardelijk van elkaar en heb je zelf een partner gevonden waar je gek op bent? Dan kan het zijn dat je het makkelijker vindt om iemand compleet te vertrouwen in de liefde.

3. Je vindt het moeilijker om je kwetsbaar op te stellen

Ben je echt een vaderskind? Dochters die meer gesteld zijn op hun vaders en zich aan die band vasthouden, ontwikkelen soms meer mannelijke energie. Het gevolg is dat je het moeilijker kunt vinden om jezelf kwetsbaar op te stellen, iets wat je juist meer van je moeder zou leren. Het resultaat? Een zelfstandige vrouw die alles alleen aan kan, maar het moeilijker vindt om zichzelf kwetsbaar te tonen.

4. Je voelt je zekerder in relaties

Als je jeugd gevuld is met fijne, warme herinneringen en je een goede band met je vader hebt, kun je je sneller vervuld voelen in relaties. Over het algemeen vertrouw je je partner beter, voel je je zekerder in je relatie en haal je er meer voldoening uit.

5. Je maakt betere keuzes in de liefde

De vrouwen die goed met hun vader kunnen praten zouden tot slot ook betere keuzes maken in met wie ze daten, het bed delen en trouwen.

Hoe een slechte band met je vader je liefdesleven kan beïnvloeden

Als de belangrijkste man in je leven geen goed vaderfiguur voor jou was, kan het je liefdesleven op een negatieve manier beïnvloeden.

1. Je bent aanhankelijk

Het gevolg van een (emotioneel) afwezige vader is dat je misschien verlatingsangst of hechtingsproblemen ontwikkelt. Voel je regelmatig de angst dat je partner je wil verlaten, of verwacht je om afgewezen te worden? Dan is dit één van de signalen. Je kunt gaan overcompenseren in je relatie: je hebt veel behoefte aan aandacht en bent aanhankelijk of zelfs plakkerig.

2. Je zoekt (continu) naar bevestiging

Als je van huis uit geen veilig en vertrouwd gevoel hebt meegekregen, kun je verwachten dat je in een relatie moeite hebt om je partner te vertrouwen. Misschien heb je zelfs de behoefte om de telefoon van je partner te checken, om zeker te weten of je niet bedrogen wordt. Of je verwacht dat hij of zij continu jou de liefde bewijst. Een gevaar voor je relatie: met dit gedrag kun je jouw liefde wegduwen, wat misschien weer één van je grootste angsten is.

3. Je vindt het moeilijk om mensen dichtbij te laten komen

Het doet pijn als je weinig tot geen liefde van je vader krijgt. De pijn verdwijnt niet zomaar, waardoor je bewust of onbewust niet op zoek bent naar een liefdespartner. Of misschien ga je wel op date, maar haak je af als de persoon emotioneel gezien te dichtbij komt. Je vertrouwt in dat geval niet snel iemand met jouw emoties, waardoor je niet het achterste van je tong laat zien.

4. Je gebruikt sex om je zekerder te voelen

Wanneer voel je je op en top geliefd? Waarschijnlijk na een vrijpartij. Het gevaar loert wanneer je sex gebruikt om je geliefd te voelen door je partner. Dat je het gevoel krijgt dat je pas gewild bent als jullie samen het bed delen. Als dit gebeurt, zorgt het waarschijnlijk voor problemen als je een langdurige relatie aangaat.

5. Je wil niemand daten die op je vader lijkt

Heb jij ook tegen jezelf gezegd: ik wil nóóit een relatie met iemand die op mijn vader lijkt? Dan laat jij je alsnog in je liefdesleven leiden (of: lijden) door je vader. Je hebt misschien het idee dat je afstand van hem neemt door iemand te daten die precies het tegenovergestelde van hem is, maar tegelijkertijd heeft hij dus nog steeds invloed op je leven. De keuze om voor een andere man of vrouw te kiezen, is nog steeds een keuze op basis van je vader. Dat is niet altijd gezond.

Het hebben van een échte connectie tussen partners staat in deze vreemde tijd best wel onder druk. Het antwoord van Libelle: knuffelen maar! Libelle deed een experiment onder verschillende stellen. Wat doet vier minuten samen knuffelen met lichaam en geest?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Bustle, Mynd, Bedrock, Sheerluxe. Beeld: iStock