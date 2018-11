Bang voor naalden? We komen steeds dichter bij een vaccinatiepleister

Ben jij doodsbang voor naalden en is bijvoorbeeld de griepprik halen voor jou een absolute lijdensweg? Dan hebben we heel goed nieuws.

Deze week is een onderzoeker aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op het gebruik van micronaalden als nieuwe vaccinatiemethode. En dat is een stap dichterbij de vaccinatiepleister, waarmee je pijnloos gevaccineerd kunt worden.

Micronaaldjes voor thuis

Aan de binnenkant van de vaccinatiepleister zitten micronaalden: piepkleine naaldjes die slechts 0,2 millimeter lang zijn. Je ziet ze dus haast niet, laat staan dat je ze voelt. Als je de pleister op je arm plakt, dringen de naaldjes net door de bovenste huidlaag heen. Zo doen ze toch hun werk en wordt de werkzame stof aan je lichaam afgegeven. Ook heel fijn: je zou de vaccinatiepleister gewoon zelf thuis aan kunnen brengen. Dat is toch vertrouwder dan in een klinische doktersruimte.

Vaccinatiepleister kopen

Vorig jaar kwamen er al positieve resultaten over zo’n vaccinatiepleister naar buiten vanuit het Amerikaanse Georgia Institute of Technology. Maar het duurt nog wel even voordat die ook echt op de markt wordt gebracht. Het RIVM, dat over het Rijksvaccinatieprogramma beslist, wil eerst meer zekerheid over de werking van de pleister hebben. Maar dat er nu in Nederland al zo serieus over gebogen wordt, is hoopgevend.

Bloed prikken

Voor de griepprik en andere vaccinaties, bijvoorbeeld voor als je op reis gaat, kan die vaccinatiepleister dus een uitkomst zijn. Maar als er bloed geprikt moet worden, zul je helaas je prikfobie voorlopig nog even moeten overwinnen: dat kunnen de micronaadjes (nog) niet uitvoeren.

Wat dóet de griepprik eigenlijk? Dokter Rutger legt het uit:

Bron: Welingelichte Kringen, NOS. Beeld: iStock

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Geniet in 2019 elke dag van de prachtige natuurtekeningen van Marjolein Bastin in de agenda en op de scheurkalender: