Ik wist het meteen: hier ga ik aan meedoen. Tien dagen leek me makkelijk vol te houden, het wervende videootje van Pascale Naessens was overtuigend: we gingen héérlijk eten (veel kaas en noten) en we zouden die koolhydraten heus niet missen. Maar het leek me vooral een goed moment om mijn wat-kan-mij-het-schelen-snackpatroon te doorbreken en bovendien dus die (eerste) coronakilo’s kwijt te raken. Vandaag is de laatste dag.

Geen brood eten is eigenlijk mijn nachtmerrie. Er gaat toch niets boven een knapperige bruine boterham met kaas of hagelslag? Ik kan vrolijk opstaan bij dat vooruitzicht. En toch ben ik de afgelopen week niet chagrijnig opgestaan.

Ontbijtcake

Ok, die ene keer dat ik met ‘ontbijtcake’ begon (een baksel dat ik de avond ervoor maakte van havervlokken, lijnzaad, kokosmelk, noten en bessen) was het éven taai. Letterlijk en figuurlijk. Mijn man lachte me liefdevol uit toen ik met lange tanden aan deze nogal compacte homp aan het ontbijt verscheen. Maar over het algemeen was het goed aan de dag beginnen met Pascale: yoghurt met noten en bessen, omelet met zalm, havermoutpap. Lekker hoor!