Als Barbie een echte vrouw zou zijn, zou ze dan kunnen functioneren?

Barbie zorgt altijd voor veel opschudding. Volgens critici representeert ze een compleet bizar schoonheidsideaal en beeldt de pop een ouderwets ideaalbeeld uit. Vrouwen vergelijken zich met haar, maar zou ze wel normaal kunnen functioneren als mens?

“De vraag laat zich in twee delen beantwoorden”, zegt Eva D’Hondt, hoofddocent aan de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen aan de VUB.

Lichaamsproporties

“Haar lichaamsdimensies en proporties zijn zeer ongewoon”, vertelt de professor. Haar poppenlichaam is gemaakt op een schaal van 1:6. Barbs zou dus met haar 1,75 meter en haar 50 kilogram een BMI hebben van 16,3/m2. “Een waarde die wijst op ondergewicht.” Dit zou problemen kunnen opleveren als broze botten en uitblijvende menstruatie.

Wespentaille

De wespentaille van Barbie zou in het echt maar zo’n 45 centimeter zijn. Bij een gemiddelde vrouw is dat zo’n 70 tot 80 centimeter, laat D’Hondt weten. “Zo’n taille biedt te weinig plaats voor de vitale organen.”

Functioneren

Professor D’Hondt vertelt ook dat ze er geen studie naar heeft gedaan, maar kan wel stellen dat Barbie niet goed zou kunnen functioneren in het echt. Want behalve haar taille, zou ook haar grote hoofd voor belemmering zorgen. De omtrek zou in het echt zo’n 10 centimeter groter zijn dan die van de gemiddelde vrouw. Daarnaast heeft ze een grote boezem, zijn haar smalle en lange benen zo’n 50 procent langer dan haar armen en heeft ze schoenmaatje 32. Ze zou door dit onverdeelde gewicht uit balans raken en haar evenwicht verliezen.

Beweging

“Haar lange nek is te fragiel om haar relatief grote hoofd te ondersteunen en rechtop te houden. Hetzelfde geldt voor haar lange, dunne ledematen, enkel- en polsgewrichten die haar lichaamsgewicht waarschijnlijk niet zouden kunnen dragen. In haar beweging toe zou ze dus heel beperkt zijn”, concludeert D’Hondt. “Mocht ze een echte vrouw zijn dan zou ze niet kunnen functioneren als een normaal persoon. Dit komt door haar geringe bewegingsmogelijkheden in combinatie met haar onrealistische lichaamsbouw en het ondergewicht dat voor gezondheidsproblemen zou zorgen.”

Realistischere pop

Toch leken de uitvinders de schreeuw om een realistischere pop gehoord te hebben: sinds 2016 lagen de Barbie Fashionistas-collectie in de winkel, bestaande uit 4 lichaamstypen (het origineel en 3 nieuwe vormen), 7 huidskleuren, 22 oogkleuren, 24 haarlooks en oneindig veel accessoires.

Bron: nieuwsblad.be. Beeld: iStock