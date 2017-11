Dit gezichtsmasker met glitter is de nieuwste beautytrend

We zien de laatste tijd vaker ludieke gezichtsmaskers, zoals het Blackhead Peel Off masker. Nu is er echter een glittermasker waar we héél hebberig van worden.

In het zwarte masker zitten allemaal gekleurde kleine sterretjes verwerkt. Hoe leuk is deze huidverzorging voor de feestdagen? Ook om cadeau te geven, bijvoorbeeld.

Tripje buitenland

Het product ligt deze winter in alle Sephora–winkels. Dan moeten we het glittermasker maar even inslaan tijdens een tripje naar het buitenland…

We love a glitter party! Say hello to #GLITTERMASK, a peel-off firming treatment (with NO leave behind!) launching in @Sephora this Holiday 2017. Serious skincare can be fun. #GLAMGLOW #HELLOSEXY Een bericht gedeeld door GLAMGLOW (@glamglow) op 22 Aug 2017 om 8:10 PDT

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Grazia. Beeld: iStock