Dit bedrag bespaar je als je 5 in plaats van 9 minuten doucht

Zeker als het buiten wat kouder wordt, is een warme douche wel zo aangenaam. Maar íets korter douchen is toch aan te raden.

Zeker als je aan het eind van het jaar wat geld over wilt houden. Want douche je bijvoorbeeld al 9 minuten, wat misschien niet eens heel lang lijkt, dan tikt dat toch best aan. Denk maar aan de kosten voor het water en de stookkosten om het water warm te krijgen.

Daarom is uitgerekend wat je kunt besparen op de douche. Douche je vanaf nu altijd vijf minuten in plaats van die negen minuten, dan levert je dat je per jaar zo’n 80 euro op. En dat is toch lekker en bovendien goed voor het milieu. En eerlijk: in vijf minuten ben je ook wel schoon, warm en wakker, toch? Iets om aan te denken, als je onder je straal water stapt.

