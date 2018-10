Oktober is Borstkankermaand. Een maand waarin we extra stilstaan bij de impact en gevolgen van deze vreselijke ziekte. Ook modeketen H&M besteedt op een bijzondere manier aandacht aan borstkanker.

De modeketen komt namelijk met een speciale behacollectie voor vrouwen die een borstamputatie hebben ondergaan.

Modieus en functioneel

De modeketen kwam op het idee doordat een medewerker in de Verenigde Staten die de ziekte had overwonnen vertelde dat ze geen ‘betaalbare, modieuze en functionele’ lingeriesetjes meer kon vinden.

Prothese

In de nieuwe collectie Close to My Heart zitten drie verschillende soorten beha’s: een sportbeha, bralette en een beha met een zachte cupvorm. Ze zijn speciaal voor vrouwen die een enkele of dubbele borstamputatie hebben gehad en ervoor hebben gekozen een borstprothese te dragen. Uiteraard kunnen vrouwen zonder prothesen de beha’s ook dragen.

Verschil

“Het verschil tussen een gewone beha en een beha van deze collectie is dat deze meer van de borst bedekt en dat-ie zakjes heeft voor de prothesen”, vertelt een woordvoerder van H&M. “De zakken zijn gemaakt van gaaskwaliteit voor extra ondersteuning van de prothesen.”

Zachte stof

Als het gaat om het vinden van de juiste beha in het eerste jaar na een borstoperatie, adviseert de liefdadigheidsinstelling Breast Cancer Care UK om een beha te zoeken met zachte naden, volle cups, minimale detaillering en scheiding van de cups. Bovendien kunnen deze vrouwen ook het best gaan voor beha’s met een groot katoengehalte, omdat deze zachter op de huid liggen en de temperatuur regelen bij opvliegers. Dit zijn allemaal punten die terug te vinden zijn in de ontwerpen van de Close to My Heart-collectie.

Onderzoek borstkanker

De volledige opbrengst van de behacollectie gaat rechtstreeks naar de American Cancer Society voor meer onderzoek naar borstkanker. H&M hoopt tegen het einde van de maand 125.000 dollar (bijna 110.000 euro) in te zamelen. De collectie Close to My Heart is vanaf volgende week verkrijgbaar via de webshop en in een geselecteerd aantal winkels.

Bron: The Independent. Beeld: iStock en H&M