Waarom het belangrijk is regelmatig met je partner hand in hand te lopen

Als je verliefd bent, vind je het fijn om hand in hand door de stad te lopen. Toch doen veel stelletjes dit eigenlijk te weinig, terwijl het juist heel goed is voor je relatie.

Elkaars hand vasthouden is een manier om te laten zien dat je elkaar liefde en warmte geeft. Ook kan het voor pijnverlichting zorgen. Maar wist je dat het ook je emotionele band met je partner kan versterken?

Persoonlijke band

Als je hand in hand loopt met degene van wie je houdt, zullen de emoties van de ene persoon naar de andere stromen. “Je ademhaling begint zelfs te synchroniseren, omdat je de andere persoon spiegelt”, legt relatiepsychotherapeut Silvia Neves uit. “Het lijkt erop dat handen vasthouden ervoor zorgt dat je een diepe, persoonlijke band met mensen kan voelen.”

Natuurlijk en aangeleerd

Handen vasthouden is een natuurlijk en aangeleerd gedrag. Baby’s worden geboren met een reflex in hun kleine handjes waardoor ze instinctief hun hand rond elke vinger die ze voelen willen krullen. Maar ouders leren hun kinderen ook om handen vast te houden terwijl we oversteken en we worden als kinderen al aangemoedigd om elkaar hand vast te houden tijdens schooluitstapjes.

Aanraking

Volgens verschillende onderzoeken heeft huid-op-huid contact verschillende positieve voordelen. Zo wordt er tijdens de aanraking oxytocine geproduceerd. Dit stofje is heel goed voor je geestelijke en lichamelijke gezondheid. Kortom: voldoende aanraking is van levensbelang. Maar oxytocine staat ook bekend om binding, verbinding, empathie en vertrouwen te bevorderen. Dit stofje komt namelijk ook vrij tijdens sex. En aangezien onze handen een van de meest gevoelige delen van ons lichaam zijn, resulteert dit in een diepere emotionele verbinding wanneer we de handen van onze geliefde vasthouden.

Genoeg redenen dus om wat vaker elkaars hand vast te houden.

5 dingen die je vandaag nog kunt doen om je relatie leuker te maken:

Bron: Red Online UK. Beeld: iStock