Na België zet ook Duitsland deze Nederlandse provincies op code rood

Voorlopig zullen we geen Duitse en Belgische toeristen in Noord- en Zuid-Holland zien. Die provincies worden door België en Duitsland allebei op code rood gezet. In Duitsland gaat de maatregel per direct en met terugwerkende kracht in, in België vanaf vrijdagmiddag om 16.00 uur.

Code rood betekent in dit geval dat niet-essentiële reizen naar de twee provincies verboden zijn en dat iedereen die de afgelopen twee weken in Noord- of Zuid-Holland is geweest bij terugkomst verplicht een coronatest moet doen. Het verschilt per deelstaat of mensen daarna ook in quarantaine moeten.

De aanleiding is de sterk oplopende besmettingen in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland, met name in de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.