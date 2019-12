Rond deze tijd van het jaar is een wat sterker bier heerlijk. Het hogere alcoholpercentage is een prima middel om weer op te warmen na een frisse boswandeling. En nu blijkt het ook nog eens gezond.

De Nederlandse onderzoeker Eric Claassen van de Vrije Universiteit claimt dat sterk bier heel gezond is voor je darmflora vanwege de aanwezige bacteriën. Sterk Belgisch bier zoals Hoegaarden, Westmalle Tripel en Echt Kriekenbier zijn rijk aan probiotica.

Ander soort gist

In tegenstelling tot de meeste standaard bieren, gaan deze bieren 2 keer door het fermentatieproces. De 2e keer maakt niet alleen de smaak droger en het bier sterker, maar maakt ook gebruik van een ander soort gist dan dat je in traditioneel bier vindt. Deze gist produceert zuren die de bacteriën die je ziek kunnen maken doodt. “Zo krijg je een sterker bier dat heel, heel gezond is”, aldus Claassen.

Geen excuus

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je vanaf nu het een na het andere Belgisch bier achterover tikt. “We geven mensen geen excuus om meer bier te drinken”, benadrukt de onderzoeker. “Iedereen weet dat het voor veel mensen lastig is het bij één biertje te houden. In grote hoeveelheden is alcohol niet goed voor je buik. Maar iedere dag één van deze bieren drinken, is heel gezond.”

Als je iedere dag proosten met Hoegaarden of Westmalle Tripel ook wat gortig vindt, kun je probiotica overigens ook halen uit yoghurt, kimchi of supplementen.

