Dit is waarom met je benen tegen de muur liggen een goed idee is

Heb je een zittend beroep of ben je juist fanatiek aan het hardlopen? Dan is het een goed idee om eens wat vaker met je benen omhoog te gaan liggen. Deze oefening brengt namelijk een heel scala een gezondheidsvoordelen met zich mee.

En het kan prima terwijl je een gezellige film of serie aan het kijken bent.

Advertentie

Yogaterm

Het is niet zomaar een een oefening, maar een positie die vanuit de yogawereld zijn intrede in de sportwereld heeft gemaakt. De officiële yogaterm ervan is ‘viparita karani’, wat ‘omgekeerd in actie’ betekent. En daarmee wordt bedoeld dat de zwaartekracht zijn werk doet.

Zittend beroep

Als je een zittend beroep hebt, is deze oefening ideaal om dagelijks na je werkdag bij thuiskomst te doen. De positie helpt je namelijk om de effecten op het onderlichaam van een hele dag zitten te compenseren. Ook wordt je gehele onderlichaam op deze manier doeltreffend gestretcht.

Ontspanning

Ook voor sporters is de viparita karani perfect. Vooral als je binnen een half uur na je training met je benen omhoog gaat liggen, heeft het veel effect. Zo worden de afvalstoffen in je lijf beter afgevoerd, waardoor je sneller herstelt van een zware training. En tegelijkertijd worden je hamstrings opgerekt én ontspant je onderlichaam.

De oefening

Zó doe je het: ga op je rug liggen met je billen zo dicht mogelijk tegen de muur. Doe vervolgens je benen omhoog en flex je voeten. Spreid je armen en houd je handpalmen naar boven, terwijl ze op de vloer rusten. Houd deze positie minimaal 10 minuten vol voor het beste resultaat. Voelt het onaangenaam? Luister dan naar je lichaam en forceer niks.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock