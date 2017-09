Waarom je vanaf nu niét meer met je benen over elkaar wil zitten

Een echte dame… slaat natuurlijk netjes haar ene been over ’t andere. En laten we eerlijk zijn: als je een rokje draagt is het ook wel de meest praktische manier om te zitten.

Maar: denk de volgende keer dat je netjes je benen over elkaar kruist twee keer na. Uit onderzoek van BBC blijkt namelijk dat met je benen over elkaar zitten nogal wat risico’s met zich meebrengt.

Help, spataderen

De nadelen zijn niet mis: het zou ervoor zorgen dat je benen afgekneld worden, waarmee de bloedtoevoer door je hele lichaam belemmerd wordt. Is met je benen over elkaar zitten jouw lievelingshouding? Dan moet je helemaal oppassen. Op de lange termijn geeft het kans op – jawel – spataderen. Voor mannen geldt nog een extra risico: als dat éne lichaamsdeel afknelt, is dat niet zo goed voor de zaadproductie.

Waarschijnlijk weet je het al, maar de beste houding blijft toch een rechte houding, je voeten plat op de grond, een rechte rug en je schouders mooi naar achteren.

Bron: Cosmopolitan.com. Beeld: iStock