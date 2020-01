Houden je benen veel vocht vast? Zo kom je daarvan af

Heb je vaak last van dikke enkels, knellende schoenen of opgezwollen vingers? Dan houdt je lichaam waarschijnlijk te veel vocht vast. In de meeste gevallen is dit kwaaltje makkelijk op te lossen.

Het vasthouden van vocht kan verschillende oorzaken hebben:

Ten eerste houden vrouwen over het algemeen vaker vocht vast dan mannen. Dit heeft te maken met onze hormoonspiegel en vochtregulatie. Wanneer je te maken hebt met hormonale schommelingen, bijvoorbeeld tijdens een zwangerschap, je menstruatie of overgang, kun je extra veel vocht vasthouden. Daarom hebben zwangere vrouwen vaak last van dikke enkels en voelen vrouwen zich vlak voor hun menstruatie erg opgeblazen.

Meer drinken

Toch is in de meeste gevallen van te veel vocht vasthouden weinig drinken de oorzaak. Daarom is de oplossing in veel gevallen: meer drinken. Dit klinkt misschien wat tegenstrijdig, maar juist als je te weinig drinkt, houd je veel vocht vast. Dat doet je lichaam uit voorzorg. Probeer daarom elke dag minimaal 1,5 liter te drinken. Het liefst water of zwarte of groene thee. Deze drankjes hebben namelijk een gunstig effect op je bloeddruk en dus ook op je vochthuishouding.

Minder zout

Ook door regelmatig uit pakjes en zakjes te koken, kun je veel vocht vasthouden. De kans is dan namelijk groot dat je te veel zout binnenkrijgt en ook dit is een van de oorzaken van dikke benen, enkels of vingers. Daarnaast kun je producten met snelle koolhydraten en geraffineerde suikers, zoals frisdrank, koek en snoep, beter laten staan. Het beste is namelijk om zo min mogelijk koolhydraten en veel groenten te eten. Groenten bevatten veel vocht en hebben daarom een positief effect op je vochtregulatie.

Meer bewegen

En zorg er natuurlijk voor dat je voldoende blijft bewegen. Als je lang stil zit, kun je last krijgen van een vochtophoping in de enkels. Dit los je makkelijk op door een tijdje met je voeten en benen omhoog te zitten en natuurlijk door voldoende te bewegen. Sporten zorgt er namelijk voor dat het vocht op een natuurlijke manier wordt afgevoerd. Werkt dit allemaal niet? Ga dan even langs de huisarts. Hij of zij kan je vast verder helpen.

