Man ontketent flinke discussie met vraag: was jij je benen onder de douche?

De ene persoon doucht het liefst ’s ochtends, de ander is meer een avonddoucher. En ook onder de waterstraal kun je verschillende gewoontes hebben. Was jij bijvoorbeeld je benen onder de douche?

Een Amerikaanse man stelde deze onschuldige vraag op Twitter en dat veroorzaakte flink wat commotie. Het bleek dat de wereld verdeeld is in mensen die denken ‘ja, natuurlijk!’ en mensen die denken ‘nee, dat is niet nodig.’

Advertentie

Benen wassen

In een paar dagen tijd heeft de man, genaamd Conor meer dan 850.000 reacties op zijn vraag gekregen. In de reacties is te lezen dat de ja-stemmers het vies vinden als je je benen niet wast. Terwijl de nee-stemmers denken dat het niet nodig is, omdat douchegel en shampoo toch wel langs je benen naar beneden lopen.

Do you wash your legs when you take a shower? — Conor Arpwel (@Arpwel) 9 mei 2019

Niet te vaak inzepen

Tja, voor beide keuzes valt natuurlijk wat te zeggen. Het is hygiënisch om ze wel te wassen, maar aan de andere kant kan je huid flink uitdrogen door de zeep waar je je mee reinigt.

Wat een expert over het onderwerp zegt? “Het is een mythe dat je je elke dag een reinigsmiddel nodig hebt om je lichaam te wassen”, aldus dermatoloog Joshua Zeichner tegen Hln.be. “Voor de meesten volstaat je gewoon afspoelen met wat water al. De enige uitzondering is nadat je fel gezweet hebt, bijvoorbeeld na het sporten. De gebieden die de meeste nare geurtjes verspreiden, zoals je oksels en voeten, zeep je daarentegen wel beter in.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Hln.be. Beeld: iStock