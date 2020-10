Je zou zeggen dat iemand die besmet is met het coronavirus, zich waarschijnlijk niet aan de coronaregels heeft gehouden. Maar klopt dit wel? Heb je ook kans op corona als je je wel gewoon aan de regels houdt?

Door 1,5 meter afstand te houden, regelmatig je handen te wassen, zoveel mogelijk thuis te blijven, in publieke ruimtes een mondkapje te dragen én thuis te blijven als je symptomen hebt, proberen we de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Maar loop je dan ook helemaal geen risico als je je aan deze regels houdt?

Nooit nul

Ook wanneer je je netjes aan de regels houdt, is de kans om besmet te raken nooit nul, zegt RIVM-woordvoerder Harald tegen NU.nl. “Door je aan alle maatregelen te houden, help je de verspreiding in zijn geheel tegen te gaan, maar je kunt natuurlijk nooit uitsluiten dat je besmet raakt, tenzij je alleen binnen blijft en nooit meer iemand ziet.”

De meeste besmettingen vinden namelijk plaats in de thuissituatie. Je kunt dus ook via je partner of huisgenoot besmet raken, terwijl jij je wél aan alle regels hebt gehouden. Maar je kunt het risico wel verkleinen door je aan de maatregelen te houden, hetzelfde geldt voor je huisgenoten.

Verder dan 1,5 meter

Bovendien is gebleken dat het coronavirus zich verspreiden via aerosolen. Dit zijn kleine druppels die in de lucht blijven zweven. Ze komen vrij bij zingen, praten of ademen en kunnen doordat ze zweven verder komen dan 1,5 meter. De kans dat je via aerosolen besmet raakt, lijkt klein. De kans is groter wanneer iemand in je buurt hoest of niest. Daarnaast blijft RIVM bij het standpunt dat het dragen van niet-medische mondkapjes weinig extra nut heeft als mensen afstand houden van elkaar.

Kortom: het is altijd mogelijk om op plekken waar je minder afstand kunt houden, zoals in de supermarkt of in het openbaar vervoer, alsnog besmet te raken. Maar de kans is gewoon een stuk kleiner als je een mondkapje draagt en je handen goed wast.

Adem inhouden

En dan vragen ook veel mensen zich af of het misschien helpt om je adem in te houden als je dichtbij iemand in de buurt komt. Dit lijkt wellicht een goede strategie, maar in praktijk heeft het niet zoveel effect. Volgens viroloog Mariet Feltkamp komt het er eigenlijk op neer dat je dan wel héél lang je adem in moet houden. De meeste mensen raken namelijk besmet als ze langer dan een kwartier met iemand de ruimte delen.

“Kortdurende contacten leveren veel minder risico op, tenzij je heel dicht op een patiënt staat”, legt ze uit aan RTL Nieuws. “Dus je adem inhouden terwijl je vlak langs een (hoestende) persoon loopt, zou zin kunnen hebben. Maar in zijn algemeenheid is het toch vooral het beste om afstand te houden, drukte te vermijden, te ventileren en je contacten kort houden.”

