Last van puistjes? Dít kun je het best doen tegen menopauze-acne

Niet alleen tieners hebben last van puistjes. Ook in de menopauze kunnen vrouwen hier last van hebben. Maar wat kun je doen tegen menopauze-acne?

Naast opvliegers, stemmingswisselingen en nachtelijk zweten kun je tijdens de overgang ook last krijgen van onzuiverheden. Dit heeft allemaal te maken met de verandering van je hormoonhuishouding.

Schommelende hormoonhuishouding

Tijdens de menopauze maken de hormonen in je lichaam veel verandering door. Het vrouwelijke hormoon oestrogeen daalt, terwijl de hoeveelheid mannelijke hormonen hetzelfde blijft. Door deze verandering gaat productie van talg omhoog, wat voor acne kan zorgen. Verder kunnen factoren als stress, weinig bewegen, verandering in levensstijl en slecht slapen ook voor onzuiverheden zorgen.

Dat je hormoonhuishouding schommelt, komt nu eenmaal door de menopauze. Maar de kans op menopauze-acne kun je wel verkleinen door een paar dingen te doen:

1. Vermijd zeep

Naarmate je ouder wordt, heeft ook je huid in de meeste gevallen wat meer aandacht nodig. Was je gezicht daarom niet met zeep, maar gebruik in plaats daarvan een reinigingsmiddel dat salicylzuur bevat. Dit helpt de poriën te ontstoppen en je huid goed te reinigen. Deze diepe reiniging voorkomt puistjes.

2. Geen olie

Gebruik zo min mogelijk olie, want door de overproductie van talg krijg je een vette huid. Door producten met olie te gebruiken, maak je je huid nóg vetter en is de kans op acne groter. Zorg er wel voor dat je je huid goed hydrateert. Smeer je gezicht daarom regelmatig een olievrije vochtinbrengende crème, zoals minerale of op water gebaseerde producten.

3. Zonnebrandcrème

Dit geldt ook zonnebrandcrème. Kies er wel een zonder olie. Het smeren van zonnebrandcrème helpt dit niet alleen tegen huidveroudering, maar zorgt het er ook voor dat je huid niet uitdroogt. Bij een droge huid produceren de talgklieren namelijk extra talg, waardoor je last kunt krijgen van puistjes.

Dit kun je beter níet doen

Was of scrub je gezicht niet te veel, want hierdoor kan je huid juist gaan irriteren. Gebruik ook geen acneproducten die ontworpen zijn voor tieners, want door de veroudering kan je huid droger worden. Hierdoor kan je huid geen harde behandelingen verdragen. Slaap liever niet met make-up op en kom als laatste niet in de verleiding om make-upverwijderingsdoekjes te gebruiken, want deze kunnen je poriën verstoppen.

