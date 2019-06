Libelle Legt Uit: bestaan ochtend- en avondmensen écht?

Vroeger werd het nog weleens als onzin afgedaan, maar het is bewezen: er bestaan vroege vogels, nachtuilen en van alles daar tussenin. Dit worden ‘chronotypen’ genoemd.

Vroege vogels worden uit zichzelf vroeg wakker, zijn meteen helder en alert en gaan graag op tijd weer naar bed. Nachtuilen worden later wakker (als ze de wekker niet hebben gezet), ze hebben vaak moeite met opstarten, voelen zich ’s avonds het best en gaan het liefst pas laat weer slapen.

Advertentie

Dit chronotype is genetisch bepaald en komt rond het twintigste levensjaar volledig tot uiting. 36% van de mensen is echt een ochtendmens, 16% is echt een avondmens, de rest (48%) is iets daar tussenin, in verschillende gradaties.

Overigens schuiven we in de loop van ons leven allemaal op richting vroege vogel; met de jaren worden we ’s avonds eerder moe en ’s morgens vroeger wakker.

Gevoeliger

Avondtypes zijn gevoeliger voor cafeïne en alcohol dan ochtendtypes. Om goed te slapen is het daarom voor nachtuilen extra belangrijk om minimaal zes uur voor het naar bed gaan geen koffie meer te drinken. Voor alcohol is dat minimaal drie uur.

Verder zijn mensen met een laat chronotype gevoeliger voor het blauwe licht van beeldschermen dat de biologische klok ’s avonds (nog meer) in de war brengt. Kijk in de twee uur voordat u gaat slapen niet meer op computer, tablet en smartphone.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Tekst: Catelijne Elzes. Beeld: iStock