Dít kun je het beste doen wanneer een van je collega's ziek is

Hoor je op het werk continu gesnotter, genies en gekuch om je heen? Dan is de kans groot dat een van je collega’s het griepvirus te pakken heeft.

En voor je het weet ben jij de volgende. Dit kun je proberen te voorkomen door goed op de volgende punten te letten:

Advertentie

1. Blijf goed voor jezelf zorgen

Het is natuurlijk altijd slim om goed voor jezelf te zorgen. Doe dit onder andere door veel fruit en groenten te eten, voldoende te drinken, goed te slapen en regelmatig te bewegen. Vooral wanneer de griep heerst, is het slim hier rekening mee te houden. Zo zorg je ervoor dat je lichaam je goed genoeg kan beschermen en heb je minder snel kans op een virus.

2. Zorg voor een goede hygiëne

Een goede hygiëne is erg belangrijk, helemaal als mensen om je heen wél al ziek zijn. Was bijvoorbeeld regelmatig je handen en zorg dat je ze ook minstens 20 seconden lang met zeep en water wast. En ga ook af en toe met een doekje over je bureau. Je bureau is namelijk viezer dan je denkt.

3. Vraag je collega’s vriendelijk in elleboogholte te niezen

Als je verkouden of ziek bent, dan moet je zorgen dat je er anderen niet mee besmet. Daarom is het belangrijk dat je in je elleboogholte niest, telkens een schoon (papieren)zakdoekje pakt en regelmatig je handen wast. Wanneer je ziet dat een collega dit niet doet, dan mag je daar op een vriendelijke manier best iets van zeggen.

4. Dit kun je beter níet doen

Als je weet dat er collega’s ziek zijn, kun je beter geen eten, drank, bekertjes of andere voorwerpen met hen delen. De kans dat je wordt aangestoken is dan namelijk extra groot. Ook handen schudden is een slecht idee.

Waarom we steeds vaker ziek worden door ons werk:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: HLN.be. Beeld: iStock