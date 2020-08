Dít kun je het beste doen als je last hebt van een nijnagel

Een nijnagel is een vervelend en irriterend stukje huid dat aan de zijkant van je vingernagel uitsteekt. Dit kan zelfs pijn doen. Maar wat kun je er het beste tegen doen?

Een nijnagel, ook wel dwangnagel genoemd, doet vooral pijn doordat in je vinger zenuwuiteinden aanwezig zijn. Ook kan een nijnagel ontstoken raken en opzwellen. Hierdoor drukt-ie extra veel druk uit op deze zenuwuiteinden.

Nijnagels, ook wel dwangnagels genoemd, hebben meerdere oorzaken. Maar de meest voorkomende oorzaak is uitdroging. Als je handen zijn uitgedroogd, krijg je een broze huid of gaat de huid zelfs barsten.

Niet voor niets dus dat nijnagels voornamelijk in de winter voorkomen. Maar nu met corona hebben mensen er ook veel last van. Dat komt omdat we vanwege het virus onze handen regelmatig wassen. Als je je handen dan niet goed verzorgt, gaan je handen uitdrogen en is de kans op dwangnagels groter. Ook mensen die nagelbijten of die de nagelriemen te dicht bij het nagelbed knippen, krijgen vaker nijnagels.

Zorgvuldig behandelen

Het hebben van een nijnagel is niet alleen vervelend, maar je loopt daardoor ook een groter risico op infecties. Daarom is het belangrijk om een nijnagel goed te behandelen. Dat doe je zo:

Was je handen om alle bacteriën van je handen te verwijderen. Maak de nijnagel daarna zacht met warm water en minerale olie of vaseline. Laat dit ongeveer 10 minuten intrekken, zodat de nijnagel genoeg tijd krijgt om zacht te worden. Gebruik een ontsmette nagelknipper of nagelriemschaar om de nijnagel af te knippen. Zorg er wel voor dat je alleen het deel van de nijnagel dat uitsteekt afknipt en niet de huid eronder. Als je dit goed hebt gedaan, verdwijnt de pijn snel en ben je van die vervelende nijnagel af.

Mocht dit niet werken en heb je na een week nog steeds last van een ontstoken nijnagel? Ga dan even langs de huisarts.

Voorkomen

Met de juiste huidverzorging kun je nijnagels voorkomen. Zo is het verstandig om na het handen wassen je handen in te smeren met verzorgende lotion of crème. Bedek je handen tijdens de koude maanden. Gebruik handschoenen tijdens het schoonmaken of tuinieren. Knip je nagelriemen niet te ver af. Ben je een nagelbijter? Probeer dit dan te stoppen. En vermijd producten met aceton. Dit droogt je huid uit.

Van dit wondermiddeltje krijg je weer mooie, gezonde nagels:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Healthline. Beeld: iStock