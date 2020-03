Dít kun je het beste doen als je last hebt van wratten

Wratten zijn niet schadelijk voor je gezondheid, maar kunnen wel vervelend zijn. Bovendien zien ze er niet heel smakelijk uit. Maar wat kun je er het beste tegen doen?

De gewone wrat is een ronde of ovale, stevige uitstulping, met vaak een onregelmatig oppervlak. Ze kunnen in grootte verschillen van 1 mm tot 1 cm. Meestal zijn ze niet pijnlijk, maar ze kunnen soms wel jeuken of bloeden.

Je kunt wratten krijgen door een besmetting met het humaan papillovirus (HPV), dit wordt ook wel het wratvirus genoemd. Het risico op wratten is hoger als je huid beschadigd of verwond is.

Behandelen

Je kunt wachten tot ze vanzelf weggaan. De meeste wratten verdwijnen vanzelf na 1 of 2 jaar. Maar mocht je last hebben van de wratjes, dan zijn er methodes om er sneller vanaf te raken. Zo kun je wratten bevriezen met stikstof, maar je kunt ze ook afschrapen, uitdrogen of verbranden. Bij de drogist vind je verschillende vloeistoffen om gewone wratjes mee aan te stippen. Vaak bevatten deze middelen salicylzuur, want deze stof zorgt ervoor dat het bovenste laagje van de huid losweekt. Let wel op: de huid eromheen kan hierdoor gaan irriteren, dus vergeet niet je huid ook in te smeren met vaseline of zinkzalf. Andere producten bevatten mierenzuur en drogen je huid uit. Hiermee wordt de wortel van de wrat aangepakt en behandel je de wrat dus letterlijk tot in de kern.

Genitale wratten

Als je een of meerder wratten op je voeten of handen hebt, hoef je niet gelijk langs de huisarts. Alleen als de wratjes van kleur of grootte veranderen, jeuken of bloeden, is het verstandig om te laten controleren of de wratten niet kwaadaardig zijn. Ook als je last hebt van wratten op of bij je geslachtsdeel, kun je beter even langs de dokter. Genitale wratten kun je zelf namelijk niet behandelen.

Voorkomen

Maar voor alle wratten geldt: voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen, daarom is het verstandig om altijd slippers of ander schoeisel te dragen in gymzalen, kleedkamers en publieke zwembaden en douches. Zo vermijd je rechtstreeks contact tussen voeten en de vloer. Het virus dat wratten veroorzaakt verplicht huidcellen namelijk sneller te delen, waardoor er steeds nieuwe cellen ontstaan die ook het virus bevatten. Bovendien geven wratjes constant schilfertjes af op de grond, waardoor je heel makkelijk besmet kunt raken en eventueel anderen kunt besmetten.

Bron: Goed gevoel. Beeld: iStock