Flink gecarnavald of een verkoudheid te pakken? Dan is de kans groot dat je de volgende dag hees bent of zelfs helemaal je stem kwijt bent.

Maar wat kun je dan het beste doen? En wat juist niet?

Advertentie

Verkeerd gebruikt

Als je hees bent, klink je vooral heel schor, krakerig en niet helder. Bovendien is je stem (deels) kwijt en voelt je stem vermoeid. Heesheid ontstaat doordat de stembanden niet goed trillen. Dit kan komen doordat je een keelontsteking hebt of je stem verkeerd of te veel hebt gebruik, zoals schreeuwen en gillen bij een feestje, veel fluisteren of te vaak je scheel schrapen of kuchen.

Niet fluisteren

Het belangrijkste is dat je stem rust geeft. Praat de eerste paar dagen zo min mogelijk. Wat je vooral niet moet doen als je schor bent? Fluisteren. Dat lijkt misschien je stembanden minder te belasten, maar het heeft juist een negatief effect. Het is namelijk extra belastend voor je stembanden.

Veel drinken

Als je met carnaval veel feest hebt gevierd, zal de alcohol ook rijkelijk hebben gevloeid. Dan is het nu tijd om heel veel water te drinken. Alcohol onttrekt vocht aan het lichaam en dus ook de stembanden. Door veel water te drinken herstellen de stembanden. Thee met wat honing is ook een hele goede optie.

Door je neus ademen

Probeer ook zo veel mogelijk door je neus te ademen, als dat kan. Zo droogt het slijmvlies in je keel minder uit. Probeer niet te roken en drink ook geen alcohol, want zo kan je keel zoveel mogelijk herstellen. Honing en drop genezen het niet, maar kunnen de keel wel verzachten, zodat je minder last hebt als je toch even moet praten met iemand.

Zere keel? Dit zelfgemaakte drankje doet wonderen voor je keel:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Thuisarts, A.Vogel. Beeld: iStock