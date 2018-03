Dit kun je het beste eten en drinken voor het hardlopen

Hardlopen is één van de populairste sporten in Nederland. Veel mensen kunnen op deze manier hun energie kwijt en andere mensen doen weer aan hardlopen omdat zij graag een aantal kilootjes kwijt willen. Misschien hou jij er ook wel van om soms eens een stukje te gaan rennen. Wij vertellen je wat je het beste kunt eten voordat je gaat hardlopen.

Of je liever rent vóór het eten of ná het eten hangt af per persoon, net zoals de afstand die je het liefst rent en de snelheid die je aanhoudt.

Koolhydraten

Er wordt over het algemeen geadviseerd om in ieder geval íets te eten voordat je gaat hardlopen. En dan het liefst goede koolhydraten, zoals volkorencrackers, havermout en banaan. Verder is het ook een goed idee om bonen te eten voor het rennen, maar dan wel het liefste zo’n twee uur van tevoren. Koolhydraten zijn in ieder geval het beste omdat die veel energie geven. Dit betekent overigens niet dat je opeens veel meer koolhydraten moet eten dan dat je normaal doet.

Drinken, drinken en nog eens drinken

Hadden we al gezegd dat je veel moet drinken? Natuurlijk moet je al goed drinken op een normale dag, maar zeker als je gaat sporten. De kans is namelijk best aanwezig dat je veel gaat zweten tijdens het rennen en de kans op uitdroging wordt daardoor groter. Bovendien kan te weinig vocht in je bloed ervoor zorgen dat je sneller moe wordt of kramp krijgt. Drink dus minimaal een halve liter voordat je weggaat en drink tijdens het rennen ook goed door.

Wat je gewend bent

Verder is het belangrijk dat je niet heel anders gaat eten dan dat je normaal doet. Wanneer je bijvoorbeeld meer gaat eten dan wat je normaal eet, dan kan je lichaam er wat moeite mee hebben om dit te verteren tijdens het hardlopen.

Wat je niet moet eten

Er zijn ook een aantal dingen die je beter niet kunt eten voordat je gaat hardlopen. Pittig eten en etenswaren met veel ijzer kunnen voor gasvorming zorgen tijdens het rennen. Dit is niet heel fijn. Ook veel eiwitten en vetrijke dingen zoals noten kun je beter niet eten voor het hardlopen.

De bovengenoemde dingen zijn een aantal richtlijnen. Uiteindelijk verschilt het per persoon wat je het beste kunt eten voor het hardlopen en vooral hoeveel (en dat hangt natuurlijk ook af van het aantal kilometers dat je gaat lopen).

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Bedrock. Beeld: iStock.