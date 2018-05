Dít kun je het beste eten als het heel warm wordt

Heerlijk, die zomerse temperaturen. Al moet je wel goed oppassen dat je niet te veel vocht verliest met die hitte. Genoeg drinken dus! Maar wist je dat je ook uit je voeding veel vocht kan halen? Daarom kun je dít het beste eten als het heel warm wordt.

Zout

Als je veel zweet, verlies je zout. En voor een optimale vochthuishouding heeft je lichaam genoeg zout nodig. Dus als de temperaturen stijgen, moet je genoeg zout blijven eten. Drink bijvoorbeeld een kopje bouillon. Wil je liever toch iets kouds drinken? Meng dan het sap van een halve citroen, een halve theelepel zout en een eetlepel honing door een 0,5 warm water. Laat dit afkoelen en je hebt het perfecte drankje om je vocht- en zoutniveau op peil te houden bij dit hete weer.

Salade

Met dit warme weer heb je meestal niet echt honger of in ieder geen zin in warm eten. Een salade kan de oplossing zijn, maar zorg er dan wel voor dat je een goed gevulde salade klaarmaakt. Paprika, selder, komkommer en sla zijn de meest hydraterende groenten die er zijn. Ook ideaal als snack tussendoor.

Havermout

Tijdens het kookproces van tevoren, neemt haver veel water op. Dus als je havermout eet als ontbijt, krijg je gelijk ook genoeg vocht binnen. Bovendien is havermout hartstikke gezond en krijg je er veel energie van. En dat kun je goed gebruiken tijdens deze zomerse dagen.

Fruit

Fruit mogen we natuurlijk ook niet vergeten. Maar kies eens een keer voor meloen of bessen. Daar zit namelijk het meeste vocht in, maar liefst 90 procent of meer. En het is natuurlijk lekker verfrissend.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock