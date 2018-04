Dít is het beste kussen als je altijd op je zij slaapt

Iedereen heeft zo zijn of haar eigen slaaphoudingen. Volgens deskundigen is slapen op je linkerzij het beste voor je.

Dat komt doordat dit het werk van je organen wat gemakkelijker maakt.

Goed bezig

Het bevordert namelijk je bloedsomloop en je spijsvertering. Zowel je maag als je alvleesklier bevinden zich aan de linkerkant van je lichaam. Als je meer op je rechterzij ligt, dan is er een kans dat je eten te snel of allemaal in één keer wordt verteerd. Ook word je na een dutje op de linkerzij daarom vaak wat fitter wakker en zul je minder snel last hebben van buikpijn. Het proberen zeker waard, dus.

Het ‘nightrest pillow’ van bol.com is een echte aanrader voor iedereen die op de zij slaapt.

Je kunt ‘m hier bestellen:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Gezonder Leven. Beeld: iStock