Dit is de beste manier om zelf je gehoorapparaat schoon te maken

Goed blijven horen is natuurlijk belangrijk en dus is het van belang om je oren en gehoorapparaat goed schoon te houden. Daarvoor hoef je niet altijd naar de audicien, maar kun je dat ook gemakkelijk zelf doen.

Daarnaast gaat een gehoorapparaat met goed onderhoud ook nog een stukkie langer mee. Dat is fijn, want de meeste verzekeringen vergoeden maar 1 keer per 5 jaar een gehoortoestel.

Dat hoor je goed

Het niet goed schoonhouden van je gehoorapparaat kan voor irritatie en jeuk zorgen. Ook kan je hoortoestel beschadigd raken door de transpiratie of vuil. Dat wil je niet.

In het oor (IHO) apparaten

Deze gehoorapparaten kunt u dagelijks schoonmaken met een zachte doek of tissue. Let daarbij op de microfoonopeningen van het toestel en reinig ze indien ze verstopt zitten. Doe dit van binnen naar buiten omdat anders de microfoon beschadigd kan raken. Als het opluchtingskanaal verstopt zit, kun je het vuil met een lange reinigingspen eruit halen door de pen van buiten naar binnen te duwen. Deze is te vinden naast het draadje waarmee je het hoortoestel uit het oor haalt.

Uit het oor (UHO) apparaten

Dit apparaat kun je het beste ’s ochtends schoonmaken omdat het vuil zich een nacht heeft kunnen indrogen. Maak het oorstukje, de microfooningang en de ventilatiegaatjes schoon met een zacht doekje en een speciale reinigingspen. Het kunststoffen oorstukje kun je ook 10 minuten laten weken in een lauw sopje met een drup afwasmiddel. Bevestig alles pas weer als het volledig droog is. Rechts is rood, links is blauw.

Let hier ook nog even op

Zorg dat je het gehoorapparaat niet boven een harde ondergrond schoonmaakt voor het geval dat je het laat vallen. Gebruik tijdens het reinigen géen alcohol of gewone schoonmaakmiddelen. Dit kan het toestel beschadigen.

Bron: beterhoren.nl. Beeld: iStock