Dít is de beste manier om keelpijn tegen te gaan

Het wordt kouder en dat betekent dat de kans dat je keelpijn krijgt steeds groter wordt. Gelukkig zijn er tips om een zere keel te voorkomen.

Slaap

Door voldoende te slapen, geef je je gezondheid een flink boost. De kans dat je ziek wordt of keelpijn krijgt wordt hierdoor kleiner en kleiner. Dus probeer een keer een paar nachten acht tot tien uur achter elkaar te slapen.

Stoom

Ga eens lekker in een warm bad of neem een hete douche. Belangrijk is dat je dit keer de badkamerdeur dicht laat. Stoom is namelijk goed voor je lichaam en zorgt ervoor dat je droge huid en uitgedroogde slijmvliezen gehydrateerd worden. Je zou eventueel een scheutje pepermunt- of eucalyptusolie in bad kunnen doen, dit helpt hoestbuien te voorkomen of te minderen.

Luchtvochtigheid

Zorg ervoor dat de luchtvochtigheid in huis goed is. Als de ruimte te droog is, gaan ook je slijmvliezen uitdrogen. Deze zitten in je mond, neus en keel en bij uitdroging kun je keelpijn krijgen. Planten zijn een goede oplossing. Déze plant zorgt bijvoorbeeld voor een goede luchtvochtigheid en is vooral handig voor op de slaapkamer.

Met zout water gorgelen

Gorgelen met zout water kan ook keelpijn voorkomen. Een zoutoplossing kun je eenvoudig zelf maken door een theelepel zout in lauwwarm water te laten oplossen. Zout water helpt het slijm op te lossen.

Waterijsjes

En last but not least: waterijsjes eten. Waterijs zorgt voor verkoeling en verdooft hierdoor de pijn. Zorg er wel voor dat er geen suiker, citroen of zuivel in het ijsje zit. Deze ingrediënten kunnen de keel irriteren, waardoor de keelpijn alleen maar erger wordt.

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock