Je sterrenbeeld zegt veel over jouw karakter. Ben je een Ram, dan ben je ongetwijfeld een toegewijde ouder. En is jouw sterrenbeeld Boogschutter? Dan sta je bekend om je eerlijkheid en het feit dat je zo recht door zee bent. Maar je sterrenbeeld is ook veelzeggend over jou in de liefde. Ontdek hieronder welk relatieadvies het beste past bij jou.

Ook als je een nieuwe relatie aangaat, kun je de volgende tips ter harte nemen.

Een relatie hebben is fijn, maar kost je tegelijkertijd moeite. Maar wie al vroeg begint met zaaien, plukt er later de vruchten van. Zoek hieronder je sterrenbeeld op en lees welk relatieadvies het beste bij jou past.

Ram (21 maart – 19 april)

In de liefde ben je toegewijd, liefdevol en beschermend. Maar tegelijkertijd kun je soms een beetje intens zijn. Ben je weleens in relaties gesprongen, waarna de vlam al snel doofde? Dan is het beste relatieadvies dat je kunt krijgen: doe het rustig aan. Leer eerst iemand kennen voordat je meteen in het diepe springt.

Stier (20 april – 20 mei)

Jij hebt onwijs veel liefde in je zitten. In relaties ben je de stabiele factor. Mensen weten altijd dat ze op jou kunnen bouwen. Maar doe je weleens iets om uit je comfortzone te stappen? Probeer eens open te staan voor nieuwe ervaringen, het zal je goed doen.

Tweelingen (21 mei – 20 juni)

Je bent soms wispelturig in de liefde. Hoewel je aan de ene kant diepe gevoelens voor iemand kunt ontwikkelen, kun je ook als de beste de boot afhouden. Het relatieadvies aan een Tweelingen is om je te focussen op wat je nú hebt. Het gras lijkt groener aan de overkant, maar dat is het niet altijd…

Kreeft (21 juni – 22 juli)

Als Kreeft ben je super romantisch. Zodra je iemand in je hart hebt gesloten, ben je zachtaardig en geef je 100%. Niet zo gek dat je enorm geliefd bent. Maar mede omdat je een gevoelsmens bent, deel je soms te veel en te snel van jezelf. Met delen is niets mis, maar let er wel op met wíe je het deelt en wanneer.

Leeuw (23 juli – 22 augustus)

Met jouw charisma is het moeilijk om niet op te vallen. Stiekem geniet je van de aandacht die je krijgt, maar houd er rekening mee dat je met 2 mensen in een relatie zit. Stel vragen en stel jezelf op als de luisteraar in plaats van de verteller.

Maagd (23 augustus – 22 september)

In het algemeen ben je al een denker, maar in relaties al helemaal. Je legt de lat hoog voor jezelf en anderen. Hoewel dat soms goed voor je uitpakt, kan het ook weleens tegenwerken. Het beste relatieadvies is om meer in het nu te leven, en niet te veel te denken over de toekomst.

Weegschaal (23 september – 22 oktober)

Een Weegschaal heeft veel mooie eigenschappen. Er is waarschijnlijk niemand zo vergevingsgezind als jij. Een tweede of derde kans geef je uiteindelijk zonder al te veel na te denken. Maar wát is goed voor jou? Vergeet niet om jezelf eens op die eerste plek te zetten en na te denken over wat goed voor jou is.

Schorpioen (23 oktober – 21 november)

Je hebt veel liefde om te geven en bent een tikkeltje mysterieus. In het mysterieuze kan je bij nieuwe liefdes een beetje doordraven. Stel jezelf wat makkelijker open om het jezelf wat minder ingewikkeld te maken. Daar hoef je heus niet bang voor te zijn.

Boogschutter (22 november – 21 december)

Je bent een vurig persoon in de liefde. Met jou een relatie aangaan is voor het grootste gedeelte vooral heel leuk: je bent charmant, houdt van avontuur en loopt met een glimlach op je gezicht rond. Als je merkt dat het toch stukloopt in de liefde kun je eens proberen om meer de diepte in te gaan. Wees vooral niet bang om er echt voor te gaan als je de juiste connectie met iemand hebt gemaakt.

Steenbok (22 december – 19 januari)

Hoe goed je bent in het plannen van het leven, zo onvoorspelbaar is de liefde. Dat vind je moeilijk en dat maakt relaties soms ook zo moeilijk. Je kunt diepongelukkig zijn in de liefde. Wees niet bang om je open te stellen als je een nieuw persoon ontmoet. Heb plezier en als je eenmaal de juiste persoon hebt gevonden, dan volgt het geluk niet veel later.

Waterman (20 januari – 18 februari)

Je kijkt liever de kat uit de boom en dat doe je ook in de liefde. Snel in een relatie stappen? Dat is niet echt iets voor jou. Het beste advies aan jou is: wees niet bang om jezelf te zijn. Je bent leuk, een tikkeltje gek en bijzonder. De juiste persoon houdt van jou – ook van de mindere eigenschappen.

Vissen (19 februari – 20 maart)

Met je zorgzame en gulle karakter ben je de ideale relatiepartner. Je bent dol op romantiek, je bent zorgzaam en hoopt stiekem om omver geblazen te worden in de liefde. Maar wees niet bang om kieskeurig te zijn tijdens het daten en in relaties. Als iemand niet op dezelfde golflengte zit, verdien je beter.

