Dit is de beste sport om buikvet mee te verbranden

We schreven er al eerder over: hoe kom je toch van dat vervelende buikvet af? Niet zo gek, want de kilootjes op je buik blijken de lastigste om vanaf te komen.

Ook al ga je braaf drie keer per week naar de sportschool of wandel je je helemaal suf: buikvet blijkt een gevalletje ‘hardnekkig’. Maar er is hoop: wetenschappers onderzochten welke sport het meest effectief is om van je buikvet af te komen én vonden een antwoord.

Ongezond

Voordat we de workout onthullen, eerst nog even iets over dat buikvet. Want waarom is het eigenlijk ongezond om (te veel) vet op je buik te hebben? Buikvet is vooral gevaarlijk omdat dit de plek is waar belangrijke organen zoals de maag, lever en milt zich bevinden. Te veel buikvet (ook wel visceraal vet genoemd) verhoogt onder andere het risico op hart- en vaatziekten.

Onderzoek

Terug naar het onderzoek. Wetenschappers van de University of Nicosia lieten deelnemers vier keer per week sporten. Eén groep deed een combinatie van vier verschillende cardio- en krachttrainingen. De andere groep deed twee keer cardio en daarnaast twee HIIT-trainingen per week.

Wat bleek?

Die zogenaamde HIIT-trainingen bleken een schot in de roos. Niet alleen kregen de deelnemers een betere conditie, ze verloren gemiddeld ook meer centimeters rond hun taille. Bij deze work-out train je vaak maar drie kwartier, maar wel héél intensief. En dat is volgens de onderzoekers precies de reden waarom je meer vet verbrandt: in korte tijd geef je alles en bouw je kracht op. Ook ná je pittige training blijf je daardoor nog enige tijd vet verbranden.

Allemaal aan de HIIT dus!