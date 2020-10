Onderzoek toont aan: dít is de beste sport om na je zeventigste te doen

We worden steeds ouder, maar staan te weinig stil bij het feit dat op sporten geen leeftijd staat. Dat is zonde, want voldoende beweging is juist heel belangrijk. We willen tenslotte allemaal zo lang en gezond mogelijk leven. Daarom is er de HIIT-training.

Een studie van de Nowegian University of Science Technology kaart dit probleem aan en komt met verrassende inzichten: HIIT-training is dé ideale sport voor 70-plussers. Er wordt zelfs gezegd dat het je leven zou kunnen verlengen.

