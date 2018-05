Déze zonnebrandspray is volgens de Consumentenbond de beste koop

Met dit mooie weer zijn er twee dingen heel belangrijk: goed drinken én goed smeren. Maar welke zonnebrandspray kun je het beste gebruiken om niet te eindigen als een kreeft? De Consumentenbond zocht het uit.

Toch niet goed gesmeerd? In bovenstaande video leggen we uit wat je het beste kunt doen om de pijn te verlichten.

Vorig jaar werden de zonnebrandcrèmes uitgebreid getest en dit jaar waren de sprays aan de beurt. Zo’n zonnebrandspray kan hartstikke handig zijn om je snel te beschermen tegen de zon, maar werkt het ook wel zo goed als een crème die je nog uit moet smeren?

Makkelijker smeren

De Consumentenbond schrijft in het officiële bericht dat er bij een spray wel een groter risico is dat je te weinig gebruikt, omdat het product vloeibaarder is. Wél kun je gemakkelijker plekken waar je niet zo goed bij kunt van zonnebrand voorzien.

Onvoldoende

Voor deze test koos de Consumentenbond vijftien verschillende sprays met beschermingsfactor SPF 30 uit. En niet elke spray kwam goed uit de test. Zo bleken drie sprays onvoldoende te werken. De factor van de sprays van Australian Gold en Lucovitaal zouden lager zijn dan op de verpakking staat, en de Lovea-spray zou te weinig bescherming bieden tegen UVA-straling. De eerste twee worden door de Consumentenbond dan zelfs ook afgeraden.

Beste koop

Maar belangrijker is misschien nog wel: welke spray kun je wél het beste kopen? Volgens het onderzoek van de Consumentenbond zijn de Garnier Ambre Solaire Dry Protect Spray (€ 19) en Vision Every Day Sun Protection Spray (€ 22) de beste sprays. Beide producten kregen een 7,5 en zouden dus goed beschermen tegen de zon. De beste koop is echter de spray van Kruidvat. De Solait High Sunspray kreeg een 7,4 en is in combinatie met een prijs van € 8 de beste koop. Ook Hema kwam goed uit de test. Deze Invisible Sun Spray kreeg een 7,3 en kost ook € 8.

Benieuwd naar alle resultaten? Op de website van de Consumentenbond vind je het complete onderzoek.

Bron: Consumentenbond.nl. Beeld: iStock.