Dít is wat het betekent als iemand over je droomt

Het blijft ons fascineren. Waarom we dromen, over wie we dromen en vooral wat deze dromen betekenen. Maar pas op met het interpreteren van dromen over echte mensen in je omgeving. Ze hebben vaak een andere betekenis dan jij denkt.

Want wat betekent het als iemand over jou droomt? Volgens deskundige hoeft dit niet te betekenen dat diegene bijvoorbeeld een oogje op je heeft of veel aan je denkt. “Dromen zijn symbolisch, het zijn geen echte mensen die erin voorkomen”, zegt deskundige Vocata George van het Jung Education Center of Cleveland (Amerika).

Vertrouwd

Stel, je droomt een avond over je partner. Bij deze persoon denk je aan “een veilige, vertrouwde plek” en “een gevoel van liefde”. Als je in je droom iets of iemand kwijtraakt, kan jouw partner ook ineens in de droom verschijnen, aangezien je hem met deze gevoelens associeert. Je bent bang dat veilige, vertrouwde plekje kwijt te raken.

Associatie

Een ander voorbeeld is dat je droomt over iemand die je al een lange tijd niet meer hebt gezien. Wat jou van haar is bijgebleven, was dat ze vaak verdrietig was. Als je dan over haar droomt, kan het maar zo zijn dat de dromer in jou zich afvraagt waarom jij verdrietig bent op dat moment. De droom heeft dus niks met deze persoon te maken, terwijl je wel over haar droomt. Je voelt je verdrietig en verdrietig associeer je met deze persoon, waardoor ze in je droom verschijnt.

Computer

Maar soms zit het niet zo duidelijk in elkaar als de voorbeelden hierboven. Je kunt jouw hersenen vergelijken met een soort computer die zijn data verwerkt. Als je ’s nachts ligt te slapen, gaan je hersenen alle informatie die ze die dag hebben opgedaan langs. Jouw hersenen draaien de hele nacht door. Maar alle gegevens kunnen willekeurig voorbij komen, wat kan betekenen dat sommige gevoelens aan verkeerde personen worden gekoppeld.

Onbewust

Dromen waarin echte mensen aan bod komen, gaan dus eigenlijk helemaal niet écht over deze personen. Ze gaan over emoties die de dromer heeft en wat zijn of haar associaties daarmee zijn. Deze associaties kunnen bewust of onbewust zijn. Dus mocht er iemand over jou hebben gedroomd, zoek er niet te veel achter.

Bron: Bustle. Beeld: iStock