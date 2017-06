Natuurlijk is gezonde voeding belangrijk voor een gezond gewicht. Maar nu blijkt maar weer dat beweging minstens zo belangrijk is.

Naarmate je ouder wordt, verwerkt je lichaam calorieën langzamer. Je merkt dat je niet meer zomaar alles kunt eten of doen zoals voorheen. Van een nachtje stappen moet je langer herstellen en na een hamburger met friet voel je je veel slechter dan toen je nog 20 was.



Het gekke is dat mensen vaak veel gezonder gaan eten als ze ouder zijn. Maar als we gezondere keuzes maken, hoe komt het dan dat we toch sneller aankomen op latere leeftijd? Volgens een recent onderzoek komt dat doordat lichamelijke beweging als we ouder zijn meer impact heeft op ons gewicht dan voeding.

Obesitas

Van zo’n 5000 volwassen Amerikanen (20-70 jaar) werden gegevens als gewicht, BMI, buikomvang en voeding bestudeerd. “Ons onderzoek laat zien hoe belangrijk beweging is in relatie tot gewicht. Met name het verband tussen minder beweging en toenemende cijfers van obesitasgevallen op latere leeftijd”, aldus de hoofdonderzoeker.

Metabolisme

“Onze bevindingen duiden erop dat die toename in gewicht niet kan komen door de kwaliteit van de voeding. Mensen die hun voedingspatroon aanpassen om af te vallen, komen niet lang daarna weer aan. Door te bewegen krijgt je metabolisme een zetje en dan blijven die kilo’s er langduriger af.”

Goed begin

Een salade bestellen in plaats van een hamburger is natuurlijk een goed begin, maar dat alleen is dus niet dé oplossing. Het belang van blijven bewegen, ook op latere leeftijd, telt minstens zo zwaar mee.

Bron: Medical Daily, Beeld: iStock