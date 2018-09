Waarom je beter geen calorieën kunt tellen als je wilt afvallen

Dat calorieën tellen een van de populairste manieren is om (snel) af te vallen, klinkt iedere vrouw bekend in de oren. Wie het ooit heeft geprobeerd, weet echter dat het praktisch onmogelijk is om iedere calorie bij te houden. Daarbij komt dat het tellen van calorieën niet eens zo nauwkeurig is. Want hoe weet je nou zeker of die vijf lepels yoghurt samen één portie vormen?

Experts pleiten er daarom voor om tijdens het afvallen niet naar het aantal, maar naar het soort calorieën te kijken.

Kwaliteit

Het aantal calorieën dat je eet heeft namelijk weinig te maken met je succes bij het afvallen. Dat blijkt uit een studie die gepubliceerd is in het medische tijdschrift Journal of the American Medical Association. Je moet je volgens de onderzoekers vooral focussen op de kwaliteit van je dagelijkse calorie-inname. Het advies luidt dan ook: bezuinig op sterk bewerkte voeding en toegevoegde suikers en zet meer groenten en andere natuurlijke voeding op je menu.

Pure voeding

“Voedingsmiddelen met veel voedingsstoffen zoals volkorenproducten, zuivel, groenten, fruit en vis vullen niet alleen je mond en maag maar zijn ook nodig voor je spieren, spijsvertering, weefsels en botten”, aldus diëtiste Nichola Ludlam-Raine. Met andere woorden: uit een groene salade met kip haalt je lichaam meer dan uit een eiwitrijke shake of chocoladereep. Ludlam-Raine: “Ik probeer mensen meer bewust te maken van welk soort calorieën ze eten in plaats van hoeveel. Calorieën tellen zorgt er vaak voor dat je je echte honger- en verzadigingsgevoel negeert, twee signalen die je nou net wél moet volgen om op een gezonde manier af te vallen.” Voor een voldaan gevoel is wát je eet dus veel belangrijker dan de hoeveelheid calorieën die het gerecht bevat. “Lege calorieën, ofwel voedingsmiddelen met weinig voedingsstoffen, kunnen lekker zijn, maar je honger gaat er niet van over. Gevolg: je blijft ervan eten.”

80/20-regel

Een gezond dieet bestaat volgens Ludlam-Raine uit vijf voedingsgroepen: “Groenten en fruit voor de voedingsstoffen, volle granen voor de energie en vezels, eiwitten voor de spiergroei en -herstel, zuivel voor calcium en gezonde vetten voor verschillende vitale lichaamsfuncties, waaronder de gezondheid van je hart en hersenen. En als je dat gezonde patroon voor 80 procent volhoudt, dan kun je je het veroorloven om de overige 20 procent te genieten van voeding die niet zo veel goeds te bieden heeft.”

Slimste keuze

Lang verhaal kort: je hoeft dus helemaal geen strikt dieet zonder vetten of koolhydraten te volgen om af te vallen. En calorieën tellen doe je beter helemaal niet. “Als je bord altijd voornamelijk bestaat uit groenten, aangevuld met goede koolhydraten uit volkorenproducten en wat eiwitten, én je je maaltijd zelf bereidt, mag je verwachten dat je in een jaar tijd ongeveer 13 kilogram afvalt. Daarnaast zal je heel wat centimeters afvallen rond je middel, je vetpercentage verlagen en je bloedsuikerspiegel verbeteren. Het is dus een veel slimmere keuze om te kijken naar wat je in je mond stopt, dan hoeveel calorieën je opneemt”, aldus de diëtiste.

