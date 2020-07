Waarom je beter geen vochtig toiletpapier kunt gebruiken

Er zijn genoeg mensen die zweren dat vochtig toiletpapier de billen schoner maakt dan gewoon wc-papier. Toch raadt een arts aan deze doekjes niet meer te gebruiken.

Mensen denken dat als ze bij het verschonen van hun kinderen babydoekjes gebruiken, ze deze zelf ook wel kunnen gebruiken. Toch blijkt dit niet het geval te zijn.

Hoewel natte doekjes je wellicht een schoner gevoel geven, kunnen ze ook voor meer complicaties zorgen. En deze complicaties kunnen vooral op de lange termijn erg vervelend zijn. De vochtige doekjes zijn namelijk niet bepaald de beste optie voor de gezondheid van je vagina.

Irritaties

Net als de huid op je gezicht, is de huid van je billen en de omringende huid bedekt met goede en slechte bacteriën. “Deze bacteriën zijn belangrijk, dus wanneer je vochtige doekjes gebruikt, veeg je ook de goede bacteriën weg en kunnen er problemen ontstaan”, zegt chirurg dr. Evan Goldstein. Wanneer er een disbalans is qua bacteriën, kan je huid geïrriteerd raken. Dit uit zich in huiduitslag en schimmel- of bacteriële infecties. Zelfs vochtige doekjes die “vrij van chemicaliën” zijn, kunnen problemen veroorzaken.

Aambeien

Een ander groot risico bij het gebruik van vochtige doekjes is de vochtfactor. “Mensen hebben de neiging vochtige doekjes te gebruiken en trekken dan hun broek omhoog. Wat er dan gebeurt is dat het vocht daar blijft zitten”, zegt Dr. Goldstein. “Ook dit veroorzaakt een verandering in bacteriën en leidt tot irritatie.” Als je regelmatig vochtig toiletpapier gebruikt, kun je zelfs last krijgen van kloven of aambeien. Als je last hebt, maak dan zo snel mogelijk een afspraak bij je huisarts om te zien wat er aan de hand is.

Slecht voor het milieu

Als laatste kunnen vochtige doekjes ook grote problemen veroorzaken voor de gezondheid van het toiletecosysteem. “Ze raken vaak verstopt in de sanitaire systemen en komen terecht in rivieren en beekjes, wat heel slecht is voor het milieu. Probeer het gebruik van vochtig toiletpapier daarom zoveel mogelijk te vermijden.”

Last van aambeien? Dokter Rutger vertelt wat je er tegen kunt doen:

Bron: Well+Good. Beeld: iStock