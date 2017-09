Als er één ding is wat je kunt doen om beter te slapen, is dit het

Drink geen alcohol ’s avonds, zet je apparaten een half uur voordat je naar bed gaat uit en zorg dat je kamer opgeruimd is. Er zijn enorm veel tips om te zorgen dat je beter slaapt, maar wat het beste is om te doen, is niet iets wat iedereen snel zou doen.

De tip: zet je wekker altijd op een vast tijdstip. Ook in het weekend en ongeacht hoe laat je het de avond ervoor hebt gemaakt. Uitslapen is net als overdag dutjes doen: het verstoort je slaapritme. Niet doen, dus. Het lijkt alsof je leven er niet altijd makkelijker op zal worden, maar op lange termijn gebeurt dit dus wel.

Hoe laat opstaan?

Welk tijdstip je op moet staan, verschilt wel per persoon. Volgens de Amerikaanse neuroloog en slaaponderzoeker William Chris Winter hangt dit af van jouw leven. “Als je om 9 uur op je werk moet zijn en je hebt een reistijd van 30 minuten, kan 8 uur een prima tijd zijn. Als je uitgebreid wilt douchen of ontbijten, sta je een halfuur eerder op. Belangrijk is dat je een realistisch tijdstip kiest dat past bij jouw dagelijkse ritme.” Als je dus pas om 12 uur op je werk begint, is het ook prima om je wekker om 11 uur te zetten. Zolang dit maar het vaste tijdstip is en blijft.

Geef jezelf tijd

Vergeet daarentegen niet dat je lichaam tijd nodig heeft om wakker te worden. “Niemand voelt zich meteen klaarwakker als hij zijn ogen opent.” Zet je wekker dus op een tijdstip zodat je tijd genoeg hebt om de slaap uit je ogen te wrijven en jezelf uit bed te rollen.

Bron: Margriet.nl. Beeld: iStock