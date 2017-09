Dit is waarom je beter in de stad kunt gaan shoppen dan online

Gemak dient de mens. Kleding bestellen we met één druk op de knop – geen uren struinen meer. En die loodzware boodschappen worden tot in de keuken bezorgd, dus we sjouwen ons ook geen breuk meer met big shoppers. Ideaal, toch?

Nou, niet voor je spieren. Uit een peiling van de Britse Society of Physiotherapy onder ruim tweeduizend mensen blijkt dat bijna een kwart van de 65-plussers niet aan de wekelijks aanbevolen hoeveelheid beweging komt, mogelijk omdat ze zelf geen boodschappen meer doen.

Latere leeftijd

Nog eens 9 procent antwoordde slechts één keer per week spierversterkende activiteiten te ondernemen. Het risico op bijvoorbeeld een ongelukkige val wordt daarmee een stuk groter. Door ook op latere leeftijd te blijven trainen, bijvoorbeeld door boodschappen te tillen, voorkom je het spierverlies dat na je 30 intreedt.

Aan de gang

Dit betekent niet direct dat je een sprintje moet trekken naar de sportschool, zegt Karen Middleton, directeur van de vereniging. “Het kunnen heel simpele dingen zijn, zoals een halfuurtje tuinieren of tien keer opstaan uit je stoel. Het belangrijkste is dat je aan de gang gaat.”

Stappen maar!

En als je dan toch bezig bent… Loop dan weer eens een rondje door de stad. Lekker om te shoppen én goed voor die tien– oh nee, vijftienduizend stappen die je eigenlijk zou moeten zetten op één dag.

