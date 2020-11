Libelle Legt Uit: is de hele bevolking testen op corona dé oplossing?

Er is een coronavaccin in het vooruitzicht, maar het blijft lastig om te beslissen wat we in de tussentijd kunnen doen om het coronavirus te bestrijden. Verschillende steden willen de hele bevolking testen. Is dit dé oplossing in de strijd tegen corona?

Slowakije maakte bekend dat het de hele bevolking wilde testen op corona. Na een flink aantal testen nam het aantal besmettingen met maar liefst 88 procent af, doordat iedereen die besmet was meteen in quarantaine ging en geen certificaat kregen waarmee ze deur nog uit konden. Ook de stad Liverpool wil op deze manier gaan testen en daarnaast bereidt Oostenrijk een massale testronde voor. “Het gros van de besmettingen die gevonden zijn, zou anders niet aan het licht zijn gekomen”, vertelt gezondheidseconoom Xander Koolman tegen Nieuwsuur. “Juist mensen zonder of met lichte symptomen komen hierdoor in beeld.”

