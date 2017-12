Bewezen: je kunt allergisch zijn voor de kou

Wie het helemaal niets vindt, die witte deken buiten: misschien kun je er niets aan doen.

Als je namelijk kou, sneeuw en ijs haat en het gevoel hebt dat je er niet tegen kan, dan zou het zomaar eens kunnen dat je er allergisch voor bent. De allergie heet officieel koude urticaria en het kan galbulten of zwellingen veroorzaken op plekken die worden blootgesteld aan de kou. Het is daarom een echte huidaandoening. Zeer lage temperaturen kunnen zelfs zorgen voor een lage bloeddruk, wat helemaal gevaarlijk kan worden.

Symptomen

Of het vaak voorkomt? Per honderd mensen die al de huidaandoening urticaria hebben, hebben 3 tot 4 mensen last van de speciale ‘kou-variant’. De oorzaak is nog onbekend. Patiënten hebben er vooral last van als ze zwemmen in te koud water, heel koud drinken doorslikken, koude regen tegen zich aan krijgen of fietsen in een ijskoude wind. De klachten? Patiënten kunnen last krijgen van onder meer ‘opvliegers’, hartkloppingen, hoofdpijn en zelfs het verlies van het bewustzijn. De bulten ontstaan meestal gelijk na de blootstelling aan de kou, maar in sommige gevallen kunnen ze ook later opkomen. De ziekte is erfelijk. Het beste medicijn? Ver van de kou vandaan blijven.

Bron: Huidarts. Beeld: iStock