Bewezen: een extra uurtje slapen om 'slaap in te halen' werkt

De een beweert dat de sleutel tot het uitgeruste gevoel een vast ritme is, terwijl de ander erbij zweert dat uitslapen in het weekend ervoor zorgt dat je je slaap weer inhaalt.

Toch wordt er nu bewezen dat slaap inhalen een aantal voordelen met zich meebrengt.

BMI

Uit onderzoek blijkt dat het BMI van iemand die een gat in de dag slaapt gemiddeld lager ligt dan iemand die trouw aan zijn ritme blijft. Een uurtje extra in het weekend kan er wellicht voor zorgen dat je BMI gemiddeld 0,12 punten lager ligt dan iemand niet niet uitslaapt.

Langer leven

Daarnaast blijkt uit een eerder onderzoek van slaaponderzoeker en directeur van het Center for Human Sleep Science aan de Berkeley Universiteit in Californië dat wie bijslaapt, ook langer zou blijven leven. Zo stelt Walker dat bij minder dan zeven uren slaap er sprake is van ‘een gebrek aan slaap’ en dat is van directe invloed op de levensverwachting.

Officiele advies

Er luidt een duidelijk advies van de slaapexperts. Per persoon verschilt het hoeveel slaap je daadwerkelijk nodig hebt, maar dat is minstens zeven uur, en vaker acht of zelfs negen uur. Het is volgens hen dus belangrijk dat je rond dezelfde tijd gaat slapen en zo’n zeven à acht uur later opstaat.

Bron: newsmonkey.be. Beeld: iStock