Bewezen: kerstvieren met je schoonfamilie maakt je darmen van slag

Kijk jij elk jaar weer op tegen het vieren van kerst met je schoonfamilie? Dan heb je vanaf nu een goed excuus om het een keertje te skippen: het ‘gezellige’ samenzijn kan namelijk de bacteriën in je darmen veranderen die te maken hebben met een depressie.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Academisch Medische Centrum en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Stress tijdens kerst

Het onderzoek begon als een geintje, maar leidde uiteindelijk tot een serieuze publicatie in het wetenschappelijke magazine Humane Microbiome Journal. “Twee jaar geleden opperde mijn collega Kristien Bouter dat het leuk zou zijn om de rol van schoonouders mee te nemen in een studie omdat kerstbezoek erom bekend staat stress te veroorzaken,” zo vertelt promovendus Nicolien de Clercq.

Potje met poep

Een groep van 24 collega’s bleek uiteindelijk bereid om als proefpersonen te dienen: ze leverden vóór kerst een potje met poep in én op Derde Kerstdag opnieuw. Het ging hierbij om 2 groepen: collega’s die naar hun schoonfamilie gingen en collega’s die niet naar hun schoonfamilie gingen.

Resultaten

De resultaten waren opvallend. “Bij mensen die bij schoonouders waren geweest, zagen we een daling van een bepaalde soort bacterie, de ruminococcus, in de darmen. Het vermoeden bestaat dat deze bacteriesoort tegen depressies beschermt. We zien bij mensen die depressief zijn ook lagere hoeveelheden van de bacterie in de darmen dan bij mensen die dat niet zijn,” aldus de Clercq.

Nauw in contact met elkaar

Wat er precies gebeurt in je darmen, is niet bekend. Wel is bekend dat het brein en de darmen nauw in contact met elkaar staan. “Er wordt veel onderzoek naar het microbioom oftewel darmflora gedaan. Waanzinnig interessant”, aldus De Clercq.

Bron: AD. Beeld: iStock