Bewezen: linkshandigen zijn écht slimmer

Linkshandig zijn is soms misschien wat onhandig, maar het heeft ook zo z’n voordelen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat linkshandigen een grotere kans hebben om een genie te worden!

Is het je weleens opgevallen dat oud-president Barack Obama met links schrijft? En Microsoft-oprichter Bill Gates ook? Zij zijn niet de enige: ook wetenschapper Aristoteles, ontdekker van de radioactiviteit Marie Curie en componist Mozart waren linkshandig. En die lijst met linkshandige slimmerds is nog veel en veel langer…

Wiskundige vaardigheden

Linkshandigheid werd al langer gelinkt aan het hebben van talent en intelligentie. Maar onderzoekers ontdekten dit jaar dat linkshandigen daadwerkelijk betere wiskundige vaardigheden hebben dan rechtshandigen. En daardoor is de kans groter dat een linkshandige uitgroeit tot een genie, meldt Indy 100.

De onderzoekers lieten 2300 mensen van verschillende leeftijden allerlei wiskundige opdrachten uitvoeren. Wat bleek: de simpele opdrachten werden door zowel rechts- als linkshandigen even goed gedaan. Maar de moeilijkere opdrachten werden duidelijk beter uitgevoerd door linkshandige mensen.

Corpus callosum

Hoe zit dat? Bij mensen met een linkshandige voorkeur is de rechterhersenhelft (gemiddeld gezien) beter ontwikkeld dan bij rechtshandigen, waardoor ze onder andere meer ruimtelijk inzicht hebben. Daarnaast is het corpus callosum (de hersenbalk) bij linkshandigen groter, dat er volgens de onderzoekers voor zorgt dat linkshandigen een ‘verbeterde connectie tussen de twee hersenhelften hebben’, waardoor ze beter en sneller informatie kunnen verwerken.

Mogelijk heeft die beter ontwikkelde hersenbalk te maken met het feit dat linkshandigen moeten leren leven in een wereld waarin alles voor rechtshandigen gemaakt is, waardoor ze regelmatig gedwongen worden beide handen te gebruiken, tegen hun linkshandige voorkeur in.

