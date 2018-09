Bewezen: mensen die hun bed opmaken zijn gelukkiger én hebben vaker seks

Je hebt van die mensen die nooit hun bed opmaken en mensen die dit steevast wel doen. Behoor jij tot deze laatste groep? Dan hebben wij goed nieuws voor je: deze dagelijkse gewoonte zegt namelijk iets héél positiefs over je persoonlijkheid en seksleven.

Mensen die altijd hun bed opmaken zouden namelijk gelukkiger zijn en vaker seks hebben, zo blijkt uit een grootschalige enquête onder 2.000 Amerikanen.

Avontuurlijk en zelfverzekerd

Maar dat is niet alles: deze groep mensen blijken namelijk nog wat dingen met elkaar gemeen te hebben. Zo zouden ze ’s nachts beter slapen en vaak zonder een alarm kunnen opstaan. Het zijn meestal rasechte ochtendmensen en ze werken vaak in de gezondheids- of technologische sector. Ze zijn meestal erg avontuurlijk, zelfverzekerd, sociaal maar ook een tikkeltje veeleisend.

Vaker seks

En dan is er nog een opvallende overeenkomst: mensen die ’s ochtends de tijd nemen om hun lakens goed te leggen, hebben namelijk vaker seks. Gemiddeld zo’n drie keer per week, om precies te zijn. Mensen die het opmaken van hun bed steevast overslaan hebben gemiddeld twee keer per week seks.

Nachtmensen

Daarnaast heeft deze laatste groep ook een aantal dingen met elkaar gemeen. Zo zouden ze eerder nachtmensen zijn en hebben ze daarom ’s ochtends veel moeite met opstaan. Ze werken vaak in de zaken- of financiële wereld en zijn nieuwsgierig, sarcastisch, verlegen máár ook een beetje humeurig.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Elitedaily. Beeld: iStock