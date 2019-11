Bewezen: rustig rennen is net zo gezond als fanatiek joggen

Je zou denken dat een uurtje ‘sloom’ joggen per week geen zoden aan de dijk zet, maar niets blijkt minder waar. Als je wekelijks op je dooie gemak 8 kilometer per uur loopt in een klein uurtje ben je namelijk nét zo gezond bezig als die fanatieke jogger die je 2 keer per week met 13 kilometer per uur voorbij raast.

Door geregeld te hardlopen, verlaag je de kans op een vroegtijdige dood met maar liefst een kwart. De winst zit ‘m vooral in minder kans op hart- en vaatziektes (30 procent minder kans) en kanker (23 procent minder kans), zo blijkt uit een artikel van de Volkskrant.

Advertentie

Tempo maakt niet uit

Het fijne is dat je al van deze gezondheidswinst profiteert bij 50 minuten hardlopen per week. Langer dan 50 minuten hardlopen of verspreid over meerdere dagen joggen maakt voor de gezondheidswinst niet uit, zo blijkt uit cijfers van verschillende studies. Ook het tempo waarin je rent maakt weinig verschil: wie met 8 kilometer per uur voortsukkelt, boekt nagenoeg dezelfde winst als de sporter die 13 kilometer per uur rent.

Eerder onderzoeken

De Volkskrant baseert zich op een analyse van in totaal 14 eerdere onderzoeken naar hardlopen en de gezondheid, dat dinsdagochtend vroeg verscheen in het vakblad British Medical Journal.

Kom je tijdens het hardlopen een bankje tegen? Dan kun je meteen even deze oefeningen van onze sportvlogger Lot proberen:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Volkskrant. Beeld: iStock