Bewezen: samen sporten is goed voor je

Allebei heb je geen zin om te gaan maar samen sporten op de loopband of in de gym heeft tóch echt voordelen.

Want als je altijd sport met een vriendin dan verlaagt je stressniveau met een kwart, zo blijkt uit onderzoek.

Beter gevoel

Kijk, daar hebben we wat aan. Want het is natuurlijk ook een stuk gezelliger om samen te puffen en hard te werken dan alleen. Zo is onderzocht dat mensen die samen mochten sporten met iemand die ze leuk vinden minder mentale problemen hebben dan mensen die altijd alleen naar de sportschool vertrekken óf de mensen die helemaal niet sporten.

Intensiever

Wel opvallend: als je in je eentje gaat sporten dan doe je wel vaker je best en sport je intensiever. Maar dat zegt dus niets over je emotionele toestand. Die verbetert alleen als je een maatje op de hardloopband naast je hebt lopen. Het bijwonen van een groepslesje helpt ook – mocht er echt even geen vriendin tijd hebben. Het zou je kwaliteit van leven verbeteren. Nou, gauw die trouwe vriendin maar eens bellen voor een ochtendje rennen. Fit én gelukkig, wat willen we nog meer?

