Bewezen: door vaak sex te hebben kom je later in de overgang

Zie jij als een berg op tegen de overgang? Snappen we. Maar we hebben goed nieuws voor je: er is iets heel leuks waarmee je de overgang een beetje kunt uitstellen. Volgens de wetenschap is dat sex!

University College London deed een onderzoek waaruit blijkt dat vrouwen die regelmatig sex hebben, later in de overgang komen.

Advertentie

Onderzoek

Voor dit onderzoek werden meer dan 2000 vrouwen van middelbare leeftijd gevraagd naar hun seksleven. Ze rapporteerden hun seksuele activiteiten 10 jaar lang. Zo werd er aan ze gevraagd hoevaak ze sex hebben, maar ook welke seksuele activiteiten ze doen en of ze masturberen.

Resultaten

Uit dit onderzoek is gebleken dat je later in de overgang komt als je regelmatig sex hebt. 64% van de onderzochte vrouwen gaf aan wekelijks sex te hebben. Vrouwen die wekelijks sex hebben, hebben 28% minder kans om op dezelfde leeftijd in de overgang te komen dan vrouwen die niet wekelijks, maar maandelijks sex hebben. Vrouwen die maandelijks sex hebben, die hebben dan weer 19% minder kans op een vroege overgang dan vrouwen die minder dan 1 keer per maand sex hebben.

Oorzaak

Volgens de onderzoekers heeft dit alles te maken met een verkleinde kans op zwangerschap. Het lichaam gaat in de overgang als er geen kans meer is om zwanger te worden. Als een vrouw weinig of geen sex heeft, wordt ze niet zwanger. Je lichaam besluit dan dat ovulatie niet meer nodig is. Dit gaat natuurlijk gepaard met je leeftijd. Ovuleren verzwakt het immuunsysteem tijdelijk en ook dat is een reden voor je lichaam om niet meer te ‘willen’ ovuleren wanneer het lichaam ouder wordt.

Zit je al middenin de overgang? Dít kun je beter laten staan om opvliegers te voorkomen:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Mindbodygreen. Beeld: iStock