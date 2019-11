Bewezen: vergeetachtigheid kan komen door ontsteking ergens in lichaam

Heb je last van vergeetachtigheid of geheugenverlies? Dat zou kunnen komen door een bepaalde ontsteking in je lichaam. Dat hebben onderzoekers van de de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Birmingham aangetoond.

Dit komt doordat het deel van je hersenen dat je alertheid stuurt, hetzelfde deel is dat wordt aangedaan als je een ontsteking hebt.

Advertentie

Onderzoek

Voor het onderzoek kreeg een groep jongen mannen een salmonella-tyfusvaccin. Dit virus veroorzaakt tijdelijke ontstekingen. Een aantal uren na deze vaccinatie moest de groep cognitieve tests doen en werd de activiteit van hun hersenen gemeten. Ook kreeg er een groep een placebo toegediend, in de vorm van een injectie met water.

Resultaat

Uit het onderzoek kwam dat het vaccin wel degelijk effect had op de aandachtsspanne. De tests van de jongens die de placebo hadden gekregen werden niet afwijkend gemaakt. Dr. Ali Mazaheri, een senior auteur van de studie vertelt: “Wetenschappers hebben al lang een vermoeden van een verband tussen ontsteking en cognitie, maar het is heel moeilijk om duidelijk te zijn over de oorzaak en het effect.”

Cognitieve stoornissen

Hij vervolgt: “Mensen die bijvoorbeeld met een medische aandoening leven of die overgewicht hebben, kunnen klagen over cognitieve stoornissen, maar het is moeilijk te zeggen of dat komt door de ontsteking die met deze aandoening gepaard gaat of dat er andere redenen zijn. Deze resultaten tonen heel duidelijk aan dat er een heel specifiek deel van het hersennetwerk is dat wordt beïnvloed door ontsteking. Dit kan ‘hersenmist’ verklaren.”

Bevestiging

Hoewel het vermoeden er al was, is deze bevestiging heel belangrijk, legt professor Jane Raymond uit: “Deze onderzoeksresultaten zijn een belangrijke stap voorwaarts in het begrijpen van de verbanden tussen fysieke, cognitieve en mentale gezondheid en vertelt ons dat zelfs de mildste ziekten de alertheid kunnen verminderen.”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock