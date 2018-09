Tussen een baasje en een viervoeter zijn vaak geen woorden nodig om te communiceren. Met één blik weten we meestal precies of het beestje honger heeft, uitgelaten of geaaid wil worden.

Toch zijn er van die dingen die je huisdier niet zo makkelijk aan jou kan laten weten, maar die af en toe wel het checken waard zijn. Help je trouwe beest door deze vier vragen te stellen bij het volgende bezoek aan de dierenarts.

Moet mijn huisdier supplementen nemen?

Honden en katten met gewrichts-, geheugen- of gewichtsproblemen kunnen voedingssupplementen nodig hebben. Er zijn een hoop gezondheidsproblemen waarbij een supplement kan helpen. Zo helpt vitamine C om ontstekingen bij dieren te verminderen en helpt probiotica de darmflora weer op gang. Vraag voor het toedienen van supplementen eerst advies aan je dierenarts. Je wilt immers niet dat je hond of kat een overdosis aan vetzuren binnenkrijgt.

Hoe vaak moet ik de tanden van mijn huisdier poetsen?

Het zijn af en toe net mensen: ook de tanden van je huisdier moeten gepoetst worden om nare gevolgen te voorkomen. Weet je niet precies hoe je dit doet en hoe vaak dit moet? Vraag dan gerust hulp aan je dierenarts. Die weet precies welke spullen je nodig hebt en hoe vaak je de tandenborstel erbij moet halen.

Welke ziektes kan ik aan mijn huisdier geven?

Je huisdier kan allerlei ziektes aan jou overbrengen, maar ook andersom kan dit het geval zijn. Zo kunnen schimmelinfecties via huid-op-huidcontact worden overgedragen. Belangrijk is om op het moment dat je vermoedt een kwaaltje te hebben even te checken of je dit door kan geven aan je pup of kitten.

Is het niet grappig dat mijn huisdier dít doet?

Maakt je kat al een tijdje gekke bewegingen? Dat kan het gevolg zijn van een neurologische aandoening. Honden en katten die regelmatig hun hoofd lang tegen de muur drukken, kunnen meningitis of een hersentumor hebben. Houd routinematig gedrag in de gaten en laat het de volgende keer even weten aan de dierenarts.

Bron: purewow.com. Beeld: iStock