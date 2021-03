Afvallen en slank blijven: veel vrouwen hebben het er maar druk mee. Zo ook de sterren. Hoe doen ze het toch?

Sterren als Victoria Koblenko, Adele, Trijntje Oosterhuis, Anouk en Edsilia Rombley onthullen hoe zij zoveel zijn afgevallen. En sterren als Sylvie Meis, Yolanthe Cabau en Meghan Markle vertellen dan weer hoe het ze lukt om zo slank te blijven. Van diëten en voedingstips tot trucjes bij het sporten: lees en leer.

Victoria Koblenko zweert bij intermittent fasting. Ze viel er maar liefst 20 kilo mee af in zes maanden tijd. “Dat is niet minder eten. Wel minder vaak eten. Ik probeer 14 à 16 uur per etmaal niet te eten. Minstens acht uur daarvan slaap ik, dus dat is makkelijk! Dit lijkt moeilijk, maar het moeilijkste is eigenlijk binnen acht uur die je eet zo kwalitatief mogelijk te eten zodat je later geen trek krijgt”, vertelde ze erover. Ook actrice Jennifer Aniston is in de ban van dit dieet. Lees hier alles over intermittent fasting.

Sylvie Meis: sporten met elektroden

Sylvie Meis ziet er fantastisch uit, maar daar werkt ze dan ook hard voor. Ze sport vijf keer per week thuis, in haar eigen fitnessruimte en schakelt regelmatig de hulp van een personal trainer in. Waar Sylvie bij zweert? Elektrostimulatie. Tijdens het sporten draagt ze een vestje met elektroden dat haar spieren stimuleert. Wil Sylvie er wat kilootjes vanaf hebben? Dan pakt ze ook haar eetschema aan: “Als ik mezelf opgeblazen voel en twee of drie kilo kwijt wil, drink ik veel water en skip ik tijdelijk alle koolhydraten, vet, zout en suiker. In plaats daarvan eet ik fruit, yoghurt, eieren en veel groente. Zo hoef je geen honger te lijden terwijl je wel afvalt en je fitter voelt”, vertelt de blondine hierover.

Adele en Pippa Middleton: Sirtfood dieet

Het is je vast niet ontgaan dat zangeres Adele ontzettend veel is afgevallen. Ruim 20 kilo, als we de krantenkoppen moeten geloven. Hoe ze dat heeft gedaan? Met het Sirtfood dieet. Ook Pippa Middleton, zus van Kate, zweert erbij. Hoe het dieet werkt? Sirt in de naam Sirtfood komt van sirtuïne. Sirtuïnes zijn volgens onderzoekers een groep eiwitten die je metabolisme flink aanzwengelen, vet helpen verbranden en je spieren versterken. Sirtuïnes worden dan ook wel ‘afslankgenen’ genoemd. Dit kun je activeren door bepaalde voedingsstoffen te eten. Daarmee zou je maar liefst 3 kilo per week kunnen verliezen. Lees hier alles over hoe je het met Sirtfood dieet kunt afvallen.

Yolanthe Cabau: komkommer en water

Yolanthe houdt niet van lijnen, vertelde ze ooit aan Story: “Ik eet alles. Een dieet is echt niets voor mij, nooit geweest ook. Ik houd zo van lekker eten, en leer er steeds meer over. Hoe ik het op een betere manier kan klaarmaken, maar dat het wel lekker veel en gezond is.” Maar als de actrice wil afvallen, dan heeft ze daar wel een trucje voor: “Komkommer eten en heel veel water drinken. Dan zit je lekker snel vol!” Verder sport Yolanthe veel: “Ik sta vier of vijf keer per week een half uur op de loopband en doe dan ook een work-out van twintig minuten. Heel gewoon.”

Anouk: sporten én een stevig ontbijt

Begin vorig jaar viel het kijkers van The Voice op dat zangeres en coach Anouk zoveel afgevallen is. Op Instagram stroomden de vragen van volgers bij haar binnen: hoe heeft ze dat gedaan? Anouk besloot haar geheim te onthullen: “2 uur per dag in de sportschool, minimaal 5 dagen in de week”, liet ze weten. Maar dat is niet het enige. Ze heeft ook een stevig ontbijt in haar ochtendroutine geïntroduceerd: “Warme proteïne shake met haver of gekookte eieren. En 2 zwarte koffie”, deelde de zangeres met haar volgers.

Meghan Markle: tijdelijk geen gluten eten

Als Meghan Markle een paar kilo’s kwijt wil schrapt ze gluten, probeert ze zoveel mogelijk veganistisch te eten en drinkt ze minder wijn, vertelde ze ooit aan Daily Express. Ook sport ze veel. Wat ze dan het liefste doet? Hardlopen, pilates en hot yoga. Ook heeft Meghan verteld dat ze geen koffie drinkt. Ze denkt namelijk dat dat schade aanricht. Ze drinkt wel veel thee en groene sapjes.

Edsilia, Trijntje, Shelley, Karin, Angela en Shirma: het Alizonne dieet

Edsilia Rombley viel er 24 kilo mee af, OG3NE’s Shelley 25 kilo en Shirma Rouse maar liefst 50 kilo: het Alizonne dieet. Ook Angela Groothuizen, Karin Bloemen en Trijntje Oosterhuis zweren erbij. Trijntje heeft het dieet zelfs aan Edsilia en Shirma getipt. Lees hier alles over hoe je met het Alizonne dieet kunt afvallen.

